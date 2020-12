Junior reporter, l’orsacchiotto che voleva fermare il tempo

Stampa

Karol Zieliński / Alamy / IPA

Un tempo, in una città abitava un orsacchiotto di peluche insieme al suo amico bambino, Michele.

Una sera, quando Michele stava per addormentarsi, sussurrò al suo amico: "il tempo scorre troppo veloce, non voglio crescere e allontanarmi da te!".

Cosi l'orsacchiotto fu preso dal panico.

Tutta la notte pensò e prese la sua decisione:

"rallenterò il tempo".

Così, ogni giorno, mentre Michele era a scuola, l'orsacchiotto tentava di rallentare il tempo tramite l'orologio di casa.

Quello gli continuava a dire: "stai perdendo tempo, non ci riuscirai mai!".

Ma lui non mollava.

Anche la notte l'orsacchiotto si concentrava per riuscire a inventare una tecnica che fermasse il tempo, non gustandosi così le coccole di Michele.

Così i giorni, i mesi e gli anni passarono, così Michele crebbe e arrivato a un certo punto si rivolse all'orsacchiotto: "sono grande, non ho più bisogno di te... ti metterò in soffitta!".

E così fu .

L'orsacchiotto aveva passato gli anni cercando di fermarli senza riuscirci e così li aveva sprecati.

L'orsacchiotto pianse tutte le sue lacrime e si addormentò, non svegliandosi più.

Ricordate: il tempo passa e non lo si puo' fermare , ma lo si puo' godere!

Ginevra