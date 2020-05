Junior reporter, le avventure di Leonardo che pesca di notte con il nonno e di Francesco lungo il fiume con papà

Stampa

L'amo notturno

In una notte calma e tranquilla io, nonno Romano, mio fratello e Romeo siamo partiti per andare a pesca.

Prima però ci siamo fermati in pizzeria e abbiamo mangiato chele di granchio e abbiamo bevuto un te'.

Ci siamo messi a pescare su scogli ben stabili ma affilati e, dopo qualche minuto, abbiamo sentito forti scosse e abbiamo tirato su la lenza ma nessun pesce abboccava.

Era passata quasi tutta la notte e stavamo tutti perdendo fiducia quando, ad un certo punto, un sarago di quasi 13 centimetri ha abboccato inaspettatamente e noi ce ne siamo tornati a casa col nostro bel pesce.

Leonardo

Gita al fiume con cane a sorpresa

Una volta sono andato in un fiume con mio padre; avevamo legato una corda ad un albero e siamo scesi giù calandoci lungo la fune. Camminavamo con cautela per non cadere nell'acqua.

Ad un certo punto ci siamo trovati davanti un cane da guardia che ci abbaiava forte e io mi sono spaventato ma dopo un pò il cane è tornato a casa.

Al ritorno poi, per non rifare la stessa lunga strada dell'andata, abbiamo scavalcato una recinzione e ci siamo trovati nel giardino dei vicini con il cane di prima. Mi sono subito messo a correre ma per fortuna la padrona lo ha richiamato e io e mio padre abbiamo potuto tornare a casa.

Francesco