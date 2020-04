junior reporter, le avventure della super eroina anti-CORONAVIRUS

Stampa

Ipa-agency

Un giorno in una cittadina di nome Palmana, la super eroina Doctor Torance, vide un virus con una piccola coroncina in testa e decise di avvicinarsi. Il virus velocissimo si diresse verso di lei e con un piccolo starnuto la infettò la costrinse a stare in quarantena.

Anche sua sorella Tiffany era una super eroina , quindi decise di sconfiggere questo virus con la corona sulla testa. Dopo un paio di giorni andò da una scienziata e le chiese se aveva la “magia anticoronavirus quarantena”.

La scienziata le disse di si e la diede a Tiffany che andò dal suo amico Jonn e gli chiese se poteva aiutarla a

intrappolare il virus in una gabbia con una entrata ma senza uscita.

I due volarono fino a Palmana, Jonn condusse il virus verso la trappola e riuscì a rinchiuderlo .

Allora Tiffany prese la “magia anticoronavirus quarantena” e lo sconfisse.

Ritornò da sua sorella ancora malata e con una cura la salvò .

Il giorno dopo alla televisione il tg nazionale, disse che nel mondo c’erano ancora molte persone infettatte.

Allora Tiffany decise di creare un gruppo di super eroi e super eroine: "i 3 idoli", Jonn, Torance e Tiffany che sconfissero il virus e guarirono gli infettati .

Il giorno dopo fu nominato “il venerdì degli idoli”.

Federica