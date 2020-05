Junior reporter, le api e la loro preziosa funzione di insetti impollinatori

Stampa

Ciao, sono Federica, ho 9 anni e mi piace tantissimo fare giardinaggio; aiuto sempre mio papà a piantare i fiori e bagnare le piante.

Mi piacciono molto le querce, le margherite, le rose, i tulipani e le viole.

Mi piacciono molto anche gli animali ma specialmente le api; mi piacciono i loro colori e mi piace sentire nell’aria il loro ronzio.

Le api producono un alimento davvero buono, il miele, a me piace moltissimo; per farlo devono prendere il polline dai fiori.

Le api sono insetti impollinatori

prendendo il polline da un fiore all’altro fanno sì che crescano i frutti e le verdure.

Purtroppo però negli ultimi anni viene sottovalutata l'importanza delle api e del loro compito; vengono dati ai fiori pesticidi e c’è molto inquinamento…

Le api sono molto importanti e senza di loro non potremmo avere frutta e verdura.

Tante persone quando vedono le api gridano, scappano e si agitano perché hanno paura di essere punte ma non c’è proprio da avere paura, sono insetti davvero responsabili, loro sanno che potendo pungerci potrebbero perdere la vita quindi lo fanno solo in casi di estrema nrcessità.

L’unico consiglio che vi do è quello di stare tranquilli e sereni quando c’è un’ape vicino a voi invece di agitarvi.

Per ringraziare questi preziosi insetti per il loro lavoro abbiamo solo una cosa da fare, smettere di inquinare!

Federica