Junior reporter, l’agenzia investigativa fantasy e il connettore perduto

Stampa

Brian Jackson / Alamy / IPA

Un bel giorno Spinis andò a Spinislandia per usare il connettore, ma non c’era e allora chiamò la sua agenzia investigativa per scoprire chi era stato a rubarlo.

I detective arrivarono subito e iniziarono a indagare.

Capitan Gallina

con la sua lente d’ingrandimento riuscì a trovare delle impronte digitali e tutti gli uomini dell’agenzia si misero a seguire le traccie. Alla fine trovarono una barca tutta rotta e, dentro, trovarono Capitan Barbarossa.

Spinis vide il connettore nella tasca del capitano e lo arrestò, riprese il connettore e ritornò a Spinislandia.

Riccardo