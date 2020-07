junior reporter, la penisola delle meraviglie

Stampa

La nostra penisola è piena di sorprese, piena di cultura, bellissimi paesaggi, ottimo cibo…

Questi che state per leggere sono delle brevi introduzioni di alcuni dei monumenti oppure paesaggi naturalistici famosi, uno per ogni regione per dei weekend da passare in famiglia e per scoprire nuovi posti dopo il COVID-19...

1. Valle d'Aosta

Il capoluogo è Aosta e in questa regione troviamo la catena montuosa delle Alpi e il Monte più alto delle Alpi e d'Europa che si chiama Monte Bianco.

2. Piemonte

A Torino, capoluogo di regione, c'è la Mole Antonelliana, un monumento molto importante perché è il simbolo della città e uno dei simboli d'Italia tanto che la possiamo anche trovare nel retro delle monete da 2 centesimi. La sua costruzione è iniziata nel 1863 ed è finita nel 1889 ed è alta 168 metri.

3. Liguria

Il capoluogo è Genova e, vicino a Genova ci sone Le 5 terre. Le 5 terre sono antichi villaggi di pescatori caratterizzati da case colorate o da vigneti aggrappati ai ripidi terrazzamenti ricavati sulla roccia.

4. Trentino Alto Adige

Il capoluogo è Trento e in questa regione il gruppo montuoso della Marmolada, il più alto delle Dolomiti, con il massimo di 3.343 metri.

5. Veneto

Venezia con la sua laguna che comprende 62 isole è patrimonio dall'Unesco dal 1987 ed è una città meravigliosa.

6. Lombardia

Milano, il capoluogo, oltre ad essere il cuore della moda mondiale è anche piena di cultura. Uno dei monumenti più famosi è il Duomo; la sua costruzione è iniziata nel 1386 per essere completata 1932 ed è la Chiesa più grande d'Italia.

7. Emilia-Romagna

A Bologna c'è la fontana di Nettuno realizzata nel 1563-66 da Zanobio Portigiani, Tommaso Laureti e Giambologna in marmo e bronzo che è soprannominata "il gigante".

8. Friuli-Venezia Giulia

Il capoluogo è Trieste e qui si trova il Castello di Miramare la cui costruzione iniziò nel 1856 per poi essere aperto nel 1860 e l'architetto fu Carl Junker.

9. Umbria

Il capoluogo è Perugia. L'Umbria è piena di paesaggi naturalistici e di cascate: una delle più famose è la Cascata delle Marmore che si trova in provincia di Terni ed è artificiale.

10. Toscana

Il capoluogo è Firenze. La celeberrima Torre a Pisa si trova in Piazza del Duomo; i visitatori salgono su questa Torre di 9 piani per un altezza di 57 metri totali. La particolarità è che non è dritta ma è pendente, infatti si chiama anche Torre Pendente.

11. Lazio

Roma oltre a essere capoluogo di regione è anche la capitale dell’Italia e il Colosseo è uno dei monumenti più conosciuti dell'intera Italiaoltre che Patrimonio dell'umanità, esso è anche conosciuto come Anfiteatro Flavio, perchè risale all'antica Roma e qui venivano rappresentati gi spettacoli in cui i Gladiatori lottavano tra loro.

12. Marche

Il capoluogo è Ancona. Il Conero è un rilievo dell'Appennino umbro-marchigiano alto 572 metri che si affaccia su un bellissimo mare.

13. Abruzzo

Il capoluogo è L'Aquila. Il Gran Sasso d'Italia è il massiccio montuoso più alto degli Appennini. È situato interamente in Abruzzo, al confine tra le province di L’Aquila, Teramo e Pescara.

14. Campania

Il capoluogo è Napoli dove si trova il Vesuvio, uno dei due vulcani attivi dell'Europa continentale nonché uno dei più studiati e pericolosi al mondo. E la sua ultima eruzione è stata nel 1944.

15. Calabria

Il capoluogo è Catanzaro. Il Duomo di Reggio Calabria è dedicato a Maria Santissima Assunta ed è il più grande edificio religioso della Calabria.

16. Puglia

Il capoluogo è Bari. I Trulli di Alberobello sono un tipo di costruzione conica in pietra a secco tradizionale della Puglia centro meridionale e sono talmente caratteristici da essere stati dichiarati Patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco.

17. Basilicata

Il capoluogo è Potenza. I "Sassi" sono due quartieri di Matera, formati da edifici e architetture rupestri scavati nella roccia della Murgia e abitati fin dalla preistoria.

18. Sardegna

Il capoluogo è Cagliari. L'arcipelago di La Maddalena, è un arcipelago di isole nella provincia di Sassari, al largo della costa Smeralda. Si contano 62 tra isolotti e isole, per un totale di 180 km di coste. Le uniche abitate sono La Maddalena e Caprera.

19. Sicilia

Il capoluogo è Palermo. La Valle dei Templi, è un parco archeologico caratterizzato dall'eccezionale stato di conservazione e da una serie di importanti templi dorici del periodo ellenico ed è situato ad Agrigento.

20. Molise

Il capoluogo è Campobasso. Il Castello Svevo, è un castello-museo a Termoli. La sua costruzione viene fatta risalire approssimativamente al XIII sec., periodo in cui Federico II di Svevia progettò un sistema di fortificazione delle frontiere sud-orientale italiane fino alla Sicilia.

Margherita