Junior reporter, la natura in città con i falchi pellegrini di Milano

dpa picture alliance / Alamy / IPA

Ti volevo raccontare una bella cosa che ho scoperto in questi giorni e che magari può esserti utile per scrivere un articolo.

Su un grattacielo di Milano c’è un nido di una famiglia di falchi pellegrini con tre cuccioli (che in realtà si chiamano pulli) nati più o meno 25 giorni fa.

La mamma e il papà si chiamano Giò e Giulia.

Ci sono due telecamere sempre accese che permettono alle persone di vederli giorno e notte: io li ho visti crescere, dormire e in questi giorni cambiare le piume.

Ma la cosa più bella, se per l’ora di cena (forse anche un po’ prima) vai su questo link https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/watch/live/17

potrai vedere che il loro papà o la loro mamma danno il cibo ai loro cuccioli. Ormai i pulli ogni tanto sono in volo con i loro genitori.

Per gli appassionati della natura è molto interessante!

Anna