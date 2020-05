junior reporter, la lumaca coraggiosa e il topolino in trappola

Stampa

C’era una volta una lumaca che era triste perché tutti la prendevano in giro perché era lenta.

Un giorno un topolino finì in una trappola e la lumachina riuscì a salvarlo grazie alla sua bava scivolosa.

La lumaca infatti mise la bava sul pavimento in modo che quando arrivò una persona scivolò e così cadendo ruppe la trappola che si aprì.

Da quel giorno tutti gli animali non la presero più in giro e diventò una superlumaca.

Un giorno venne rapita da un uccello che se la voleva mangiare e tutti gli animali diventarono tristi. Ma il topolino disse: "Non possiamo restare qui a guardare, dobbiamo agire!”.

Così si radunarono ed escogitarono un piano.

Quando l’ uccello si svegliò per fare colazione capì che non era nel nido, ma era seppellito sotto terra!

Gli animali festeggiarono per il ritorno di Superlumaca e, da allora, quando vedevano passare un uccello si ricordavono l'avventura finita bene.

Federico