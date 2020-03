Junior reporter, la lanterna del diavolo

Stampa

C’era una volta una caverna gigantesca che si chiamava Caverna lampadaia.

Lo so che il nome può sembrarvi strano, ma li dentro abitava un diavolo.

Dovete anche sapere che io sono riuscito ad entrare ed ora vi racconto com’è andata.

Era una notte buia come le altre ed io stavo dormendo quando sentii un rumore che proveniva dalla stanza giù di sotto ed

era un rumore molto interessante e curioso.

Vidi una luce provenire dalle scale: era di una lampada e spero abbiate già capito quale.

Va bene ve lo dico lo stesso: la lanterna era del …. Diavolo.

Vidi inoltre volare nel cielo enormi pterosauri e, di scatto, mi girai verso le scale ma la luce non c’era più: per fortuna il diavolo era andato via! La sera dopo il diavolo tornò di nuovo e, quando andò via, lo seguii con il mio velociraptor erbivoro.

Arrivai alla sua Caverna, la Caverna lampadaia: lì dentro vidi l’esercito di scheletri del diavolo che lavorava per costruire delle lampade. In seguito ho capito perché si chiamava caverna lampadaia, proprio perché lì dentro si costruivano lampade!

Quando però tornai lì dentro, vidi che un gruppo di scheletri aveva forgiato una lampada a cui il diavolo si era affezionata perché era magica: ogni volta che il diavolo diceva:

“scheletrus moltiplicus”

comparivano tanti scheletri completamente uguali.

La lampada però fece la spia e disse al diavolo che c’era un intruso così alla fine mi scoprirono e io mi misi a correre, presi il mio Velocirapor e scappai. Mi accorsi però che mi inseguivano cinque razzi carichi di scheletri: alla fine mi sono lasciato catturare e mi hanno portato nella caverna a costruire… lampade.

Io però ho ideato una lampada magica che ho usato durante una dura battaglia con il diavolo: con molta fatica ho vinto e sono tornato libero!

Lorenzo