Stampa

imac / Alamy / IPA

D. Buongiorno Signora Ambulanza, il suo compito è difficile?

R. Oh sì, porto tutti i malati di Covid 19 all'ospedale.

D. Quanti malati al giorno porta?

R. Eh, diciamo anche una cinquantina...

D. Non avete limiti di tempo?

R. Ovviamente no: se qualcuno è malato va aiutato, e io lavoro giorno e notte per questo!

D. Ok, grazie

R. E' stato un piacere

SofiPotter