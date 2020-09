junior reporter, il raduno delle principesse ribelli

Stampa

"C'era una volta..." così cominciano tutte le storie di regine e re famosi, ma questa no.

Un pò di tempo fa, nel mondo delle fiabe, Bianca (una principessa poco conosciuta) stava seduta sul suo trono ad annoiarsi.

Lei non voleva essere conosciuta come la principessa salvata dal principe con il bacio del vero amore, voleva essere conosciuta per ciò che era.

Montò a cavallo ed andò per mari e monti alla ricerca di altre principesse come lei.

Conobbe Capelli Corti (la sorella minore di Raperonzolo, amante delle chiome corte e spettinate), Elisa (migliore amica di Elsa ma regina del caldo), Fashionentola (la più fashion ma famosa solo sui social), Brutta (la principessa non bella ma gemella di Belle), Aria (l'umana che vuole essere sirena) e molte altre.

Le principesse si raccontarono i loro problemi e i loro dubbi circa la vita da regine che le aspettava ma anche i vantaggi dell’essere la figlia di un re.

Tutte insieme decisero che non sarebbero diventate principesse in futuro ma eroine e che si sarebbero dedicate a salvare la vita ad altri.

Si promisero di realizzare i propri desideri, di seguire la propria via, di non diventare necessariamente sirene o di non essere stupende per l'eternità.

Le amiche fondarono un

"Club-per-Principesse-non-all'-altezza-

con-troppe-preoccupazioni".

Davano consigli alle altre e si aiutavano a vicenda.

Ed erano così amiche che decisero di rimanerlo per sempre.

Ginevra