Junior reporter, i dinosauri torneranno a regnare!

Shutterstock

Se ci guardiamo intorno non dobbiamo spaventiamoci perché regnano ancora i dinosauri!

Guardate bene! Ci sono: lucertole, uccelli, coccodrilli, draghi di comodo, insetti, ecc.

Oggi mi sono detto: "se ci fosse una catastrofe e la nostra specie si estinguesse, le lucertole, gli uccelli e gli insetti sopravviverebbero e forse dopo qualche anno si evolverebbero diventando dei lucertoloni e degli uccelli molto grandi! Quindi dei dinosauri molto evoluti!".

Per esempio l’archeopteriyx evolvendosi nel cretaceo non è rimasto come prima perciò non potrebbero ritornare gli stessi dinosauri però potrebbero essere simili.

Sappiamo che le lucertole e gli uccelli sono discendenti dei dinosauri e quindi potrebbero evolversi ancora tornando a essere dinosauri o comunque esseri simili ai dinosauri ma molto più evoluti.

Perché possiamo ipotizzare che le lucertole e gli uccelli potrebbero diventare molto grandi?

"Perchè l’evoluzione incontrollata è sempre possibile e quindi alcuni diventeranno grandi ed alcuni diventeranno piccoli"

I dinosauri hanno sempre regnato e continueranno a regnare!

Paolo Alberto, Sognatore di dinosauri