Junior reporter, gli scout sono fantastici anche online

Mi chiamo Elena, abito a Villadose, in provincia di Rovigo e nel mio paese c'è un gruppo scout di cui faccio parte.

Le attività scout sono quasi sempre all'aperto, ma in questo periodo di chiusura siamo stati costretti a fare attività "on line". Ogni due settimane facciamo una videochiamata e ci propongono delle attività da fare (io ho imparato una parola in tre lingue).

Secondo me non è bello come al solito però è meglio di niente. Abbiamo la possibilità di scegliere "la sfida" che preferiamo e io ho imparato molte cose interessanti e sono diventata brava anche a recitare.

Quando facciamo le videochiamate i "vecchi lupi" (capi) ci fanno fare qualche gioco come ad esempio un cruciverba inerente agli scout e, alla fine, si condividono le foto o i video della sfida completata (la foto di una torta se la sfida era quella di preparare un dolce).

E' molto bello andare agli scout e lo consiglio a tutti.

Elena