Junior reporter, i dinosauri sono arrivati in valle d’aosta

Stampa

Ipa-agency

Ad Aosta ci sono dinosauri a grandezza naturale che passeggiano tranquillamente per le strade.

Dalla fine di novembre infatti in alcuni punti della città sono comparse gigantesche statue di animali preistorici che fanno parte della mostra ''Dinosauri in carne e ossa", organizzata nell'area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléan.

All’Arco d’Augusto c'è il Diplodocus dal lungo collo, in Piazza della Repubblica il celeberrimo Tyrannosaurus Rex, all’area megalitica il Megaloceros mentre in viale Conte Crotti e al Forte di Bard si trova la testa del grande Pachyrhinosaurus.

Questi giganti del passato non hanno mai incontrato l'uomo ma sono stati ricostruiti, sotto la supervisione degli scienziati, nelle sembianze che dovevano avere in vita per farci incontrare oggi tante specie estinte di un mondo perduto…

Mattia