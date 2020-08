Junior reporter, Diario dall’emergenza Coronavirus

Stampa

13 Marzo 2020

Caro Diario, il Coronavirus si è propagato velocemente, ora tutta Italia è in allerta rossa e non posso più uscire di casa.

Mi annoio a morte e le videolezioni sono moooolto pesanti, perché non sono realmente in classe con i miei compagni.

Vorrei tanto andare al parco-giochi o a sciare, invece, posso solo andare in giardino a giocare a calcio con mio fratello; all'inizio era bello ma ora è diventato un po' noioso fare sempre lo stesso gioco!

Inoltre la palla si è sgonfiata e al negozio non le vendono più, perchè si da la precedenza al cibo.

Mia mamma e mio papà, poi, devono anche avere il permesso per andare a lavorare!

Ho molta paura per mia mamma che lavora in ospedale e che quindi rischia di essere contagiata.

Se non troviamo il vaccino siamo fritti!

Wawa