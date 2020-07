Junior reporter, capisci che tipo sei in vacanza al mare

Stampa

Ipa-agency

Test: chi sei al mare?

Domanda 1: che cosa porti in valigia?

A) Vestiti e Telefono.

B) Pistole d'acqua finché non si riempie la valigia.

C) Un ombrello per ripararti dal sole.

Domanda 2: appena arrivi in spiaggia, cosa fai?

A) Una foto per sembrare la persona più fashion del mondo.

B) Ti metti subito il costume e fai un tuffo in acqua.

C) Decidi di ritornare al casa.

Domanda 3: cosa mangi al mare?

A) Frutta per rimanere a dieta.

B) Mangi tutti i cibi locali.

C) Merendine confezionate.

Domanda 4: trovi una libreria vicino alla spiaggia. Che libri compri?

A) Libri gialli.

B) Libri avventurosi.

C) Ti compri tutta la libreria.

Domanda 5: sta finendo la vacanza, devi tornare a casa. Hai 10 minuti rimanenti. Cosa fai?

A) Vai a comprare tutte le cartoline possibili.

B) Compri un souvenir e poi ti siedi sentendo l'odore dell'acqua salata.

C) Cerci di rivendere la libreria. Vengo qua solo d'estate!! Non posso gestire il negozio.

RISPOSTE

Se le tue risposte sono per la maggior parte di una delle tre lettere leggi il profilo corrispondente.

Profilo A) Sei una persona un po' esagerata, hai il pregio di essere molto attento/a, goditi di più la vacanza.

Profilo B) Sei una persona a cui piace fare tante attività. La tua vacanza sarà divertente.

Profilo C) Amico/a! Sei al mare. Prova a uscire e vedrai che troverai tante cose divertenti da fare.

Anastasia