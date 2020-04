junior reporter, i bulli hanno paura degli altri e nascondono la paura con la violenza

Stampa

Il bullismo consiste in una serie di azioni che alcune persone compiono per sembrare forti e spaventare gli altri.

Secondo me i bulli in realtà hanno paura degli altri e nascondono la paura con la violenza.

Il bullismo poi non consiste solo in gesti fisici ma può manifestarsi anche con parole che offendono le persone. Per alcuni bulli è un modo per farsi notare ma è sbagliato.

Le vittime inoltre devono fronteggiare i bulli perché se si lasciano trattare male sbagliano.

Come fronteggiare i bulli

Per fronteggiare i bulli bisogna: non farsi intimidire, ignorarli, difendersi o rispondere ma non ubbidire per forza.

Devi dire al bullo che tu non farai proprio niente per lui e andare via, e, se continua a tormentarti, devi dirlo ad un adulto.

Perché i bulli agiscono

I bulli agiscono per vari motivi:

-per nascondere la loro paura;

-per ottenere qualcosa;

-per fare ubbidire le persone o per attirare l'attenzione.

Non bisogna avere paura ne avere troppa fretta di giudicare: le persone possono sempre cambiare idee e comportamenti.

Anna