Junior Reporter, anche i bambini possono fare moltissimo per ridurre l’inquinamento

Al giorno d’oggi l’inquinamento è troppo e credo che se molti adulti prendessero seriamente questo problema avremmo smesso di inquinare molto prima di oggi, ma purtroppo non è così.

Tutti noi, anche essendo bambini, possiamo fare tante belle cose.

Io, per esempio, a 10 anni (gli anni che ho adesso) sono riuscita ad avviare un progetto tutto mio che consiste nel piantare un albero per ogni bambino delle quinte D, E e F della mia scuola e così sarà fatto, anche nei prossimi anni per tutti i bambini delle quinte D, E e F.

Un altro mio progetto è quello di piantare decine di alberi negli spazi abbandonati della mia città: tramite una amica della mamma abbiamo parlato con il Sindaco che si è dimostrato interessato!

possiamo fare molto per salvare l’ambiente.

Per partecipare a questo ultra-salvataggio potete acquistare una pianta e metterla in casa vostra, non sprecare l’acqua, non tenere troppo aperto il frigo per scegliere cosa mangiare o anche non tenere accese le luci elettriche quando non servono.

In alternativa potete anche fare come me: chiedete al sindaco della vostra città di pensare a piantare qualche albero in più!

Sofia