L'allegria nelle cose piccole cose.

L'allegria di vedere un amico è una cosa bella, è un bel momento.

L'allegria per di avere un giocattolo, ma questa è felicità.

Per me la la vera allegria sta nelle piccole cose,

sta anche nei percorsi che abbiamo fatto per arrivare ad oggi.

