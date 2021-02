Junior reporter, meravigliosa chimica!

Stampa

ipa/alamy

Ciao! Oggi vorrei parlarvi della chimica.

La chimica è la scienza che studia la COMPOSIZIONE della materia ed il suo comportamento.

Di solito i chimici usano la tavola periodica degli elementi, che è lo schema con cui sono ordinati gli elementi chimici.

Gli strumenti che usano in laboratorio i chimici sono moltissimi ma i più importanti sono questi:

l'agitatore magnetico che serve a mescolare efficacemente le sostanze;

che serve a mescolare efficacemente le sostanze; la pipetta che serve a prelevare una certa quantità di un liquido;

che serve a prelevare una certa quantità di un liquido; la provetta che è un recipiente tubolare di piccola dimensione e serve per analizzare e differenziare le sostanze.

La materia è tutto ciò che ci circonda, anche noi siamo fatti di materia!

La materia però non sempre composta da una sola sostanza (le sostanze sono tipi diversi di materia), sia essa semplice o composta.

Un insieme di diverse sostanze si definisce MISCUGLIO.

Un miscuglio è OMOGENEO se non è possibile distinguere le diverse sostanze di cui è composto: in una tazza di tè, per esempio, non è possibile distinguere l'acqua dal tè e dallo zucchero.

Un miscuglio è invece ETEROGENEO se è possibile distinguere le diverse sostanze: se, per esempio, osserviamo una roccia come il granito, potremo distinguere i diversi minerali che la compongono.

Poi c'è la massa che è la grandezza fisica che rappresenta la quantità di materia che forma un corpo, si indica con lettera m. La massa è una caratteristica intrinseca, dipende cioè dalla sua natura e non cambia in base al luogo dove si effettua la misurazione.

Uno degli argomenti più interessanti della chimica sono GLI STATI DELLA MATERIA.

Gli stati della materia sono tre: liquido, solido e aeriforme.

Un esempio di stato liquido è l'acqua, di stato solido il ghiaccio e di stato aeriforme il gas.

Gabriele