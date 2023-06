Esame i terza media, che ansia! I consigli di una focusina

Stampa

Ciao a tutti i lettori!

Sono Laura, una ragazza di terza media che tra poco... dovrà affrontare l'esame! Glip! Credo di non essere l'unica... e credo anche di non essere la sola ad avere un po' di "strizza" al sol pensiero!

Esame di terza media forza e coraggio!

Per farmi coraggio ho pensato a qualche consiglio anti-ansia pre esame, così ho compilato una lista che voglio condividere con voi.

Perché? A me è stata di aiuto e spero lo possa essere anche per voi per affrontare questa prova con il piede giusto.

Lista anti-ansia prima dell'esame

• Avere la coscienza pulita di aver fatto bene tutto il proprio dovere durante i tre anni di scuola (speriamo non di più!)

• Aver iniziato a studiare con un po' in anticipo e preparato un'eventuale tesina già da maggio

• Chiedere qualunque informazione sull'esame ai prof, chiarire tutti i dubbi in anticipo, anche quelli che vi sembrano più scontati: meno dubbi vuol dire più sicurezza

• Stare attenti in classe e impegnarsi di più per studiare e fare i compiti al meglio: i compiti sono un'esercitazione molto utile, se studiate subito e non rimandate, a giugno non avrete pagine su pagine da studiare!

• All'esame scritto, usate una calligrafia più chiara possibile e cercate di spiegare un concetto in maniera chiara e semplice, se avete un dubbio passate avanti e non andate nel panico in nessun caso: con la calma le cose vengono meglio!

• All'orale, provate a mostrarvi calmi e sorridenti, e "snocciolate" bene le risposte, non temete di dire troppo

• Festeggiate tantissimo dopo l'esame!!!

Spero vi sia d'aiuto! Credo in voi!

P.S. Invitatemi alla festa! ;-)

Laura Focusina