Academy 2023: i lavori delle classi

Le Academy di giornalismo 2023 si sono svolte i primi tre giovedì del mese da febbraio a novembre. Durante gli incontri abbiamo affrontato temi come i principi del giornalismo scientifico, come riconoscere una fake news e affrontato le tematiche riguardo il cambiamento climatico.

Il programma 2023 di Focus Junior Academy con le scuole

Primo incontro: giornalismo scientifico per ragazzi .

Secondo incontro: il metodo scientifico per difendersi dalle fake news. Durante questo incontro gli esperti del Cicap* (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze)

Terzo incontro: pianeta, natura, persone: i cambiamenti climatici. Durante questo incontro gli esperti del Cmcc (Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici)

Scuole partecipanti

Scuola Primaria Toscanini di Torino

Scuola Primaria "D. P. Costa" Piovene Rocchette (VI)

Istituto comprensivo P. Sottocorno di Milano

Scuola Giotto , Istituto Comprensivo Masaccio di Firenze

Istituto Paritario "Maria Ausiliatrice" di Soverato (CZ)

Istituto Comprensivo di Trofarello

Istituto Comprensivo A. Montini di Castelnuovo del Garda (VR)

Istituto Comprensivo di Dorgali (Nuoro)

IC "Tanzio da Varallo"

Istituto Sorelle della Misericordia "Scuola Sacro Cuore", Roma

Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII Osio Sotto - BG

Scuola Don Tarcisio Comelli di Vigevano

Scuola Primaria Fiori di Lerici

Scuola secondaria L. Da Vinci di Seveso

Scuola Montessori "Oplà" di Camposampiero

Istituto Comprensivo A. Montini di Castelnuovo del Garda

Scuola Corrado Alvaro Chiaravalle Centrale

IC Malipiero di Marcon

Scuola Primaria di Vighignolo (Settimo Milanese)

Istituto Comprensivo Quartiere Moretta Alba

Istituto Comprensivo Morzenti

I contributi pubblicati sul sito

Scuola Primaria Toscanini di Torino

La classe IV C della scuola primaria Toscanini di Torino ha partecipato a Focus Junior Academy e ha realizzato il cartellone dal titolo: Noi diamo il buon esempio! per la campagna di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale.

Scuola Primaria "D. P. Costa" Piovene Rocchette (VI)

Animali pericolosi

Il panda rosso

La tigre bianca

Focus Junior Rivista

COPERTINA

Rubrica Lettori audaci

Rubrica - battute, fumetti, quiz e storie

Istituto comprensivo P. Sottocorno di Milano

La classe media 2B ha prodotto degli elaborati legati al cambiamento climatico su alcuni biomi terrestri e acquatici e un video presentato in inglese sulla Calathea (pianta in via d'estinzione).

Alga articolo-fumetto

Calathea Articolo fumetto

Abete rosso

Alga articolo-fumetto- bioma

Calathea, la pianta in via d'estinzione (video)

Scuola Giotto , Istituto Comprensivo Masaccio di Firenze

Gli alunni hanno elaborato un loro messaggio iconografico per combattere l'inquinamento e promuovere azioni ecosostenibili con questi disegni.

Istituto Paritario "Maria Ausiliatrice" di Soverato (CZ)

Classi 4 e 5 primaria;

Ippocampo, la fantastica creatura di Soverato

1 media

Il mare è il futuro

Istituto Comprensivo di Trofarello

Parc Animalier d'Introd

A scuola di animali

Progetto Api

Istituto Comprensivo A. Montini di Castelnuovo del Garda (VR)

Classe 2 C

Il mondo conta su di noi

https://www.canva.com/design/DAF06HKLDPk/yC-jqg49D9L9-5oNoEVBlg/edit

Classe 2 B

Preserviamo il mondo in cui viviamo

Classe 2 D

Quando l'acqua diventa nemica

Istituto Comprensivo di Dorgali (Nuoro)

Giornalino di classe GENZ NEWS

Istituto Comprensivo "Tanzio da Varallo"

Foglie gialle ad agosto

Istituto Sorelle della Misericordia "Scuola Sacro Cuore", Roma

Classe terza primaria

Verso una città sostenibile

Classe quarta

Foto unitaria dei lavori

Classe quinta primaria

Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII Osio Sotto - BG

Pericolo imminente, rilevata specie aliena nel Mediterraneo!

Scuola Don Tarcisio Comelli di Vigevano

Che caldo tra gli abissi -

Sono arrivati gli alieni... ma non dallo spazio

Il cambiamento dei fondali marini

Il punteruolo rosso

Fumetto - Il futuro del mare

Scuola Primaria Fiori di Lerici

Scuola secondaria L. Da Vinci di Seveso

Scuole sostenibili di oggi

Scuola Montessori "Oplà" di Camposampiero

calendario 2024

Scuola Corrado Alvaro Chiaravalle Centrale

IC Malipiero di Marcon

5 Curiosità sugli animali

Area 51

Axolotl

BATTERI.docx

Come mai alcune onde sonore vengono sentite solo dagli animali

Perché i gatti atterrano in piedi?

Le corna dei rinoceronti

Le stelle cadenti

Una fantastica specie I cavalli

Scuola Primaria di Vighignolo (Settimo Milanese)

Intervista al Geologo

Istituto Comprensivo Morzenti

Copertina Focus Junior

L'evoluzione delle scarpe da calcio

I social nei giovani

La sostenibilità

The Twilight Saga

Recensione libro "Era il nostro patto"

L’estate nei tuoi occhi