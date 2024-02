Vincenzo Schettini, il super prof!

Stampa

Luca Matarazzo

Vincenzo Schettini ha 47 anni ma davvero non si direbbe! Forse per via dei suoi capelli stravaganti o, più probabilmente, per la quantità pazzesca di energia in tutto quello che dice e fa. Ma soprattutto, Vincenzo Schettini è un super-prof, che insegna fisica alle superiori ed è diventato una star dei social con La fisica che ci piace. Non solo: da anni dirige un gruppo gospel chiamato Wanted Chorus e collabora con il programma di

formazione per docenti italiani (Italian Teacher Programme) al CERN. Noi lo abbiamo incontrato al Teatro Manzoni di Milano, prima del suo ultimo spettacolo…

Ciao prof! Siamo molto felici di incontrarti.

«Grazie, fantastici lovvini di Focus Junior».

Possiamo cominciare quest’intervista con David Bowie? Abbiamo visto che lo citi

nel tuo ultimo libro, “Ci vuole un fisico bestiale”…

Che bello cominciare un’intervista con David Bowie! Era un personaggio pazzesco a

metà fra la scienza e l’arte… Nel libro spiego il perché. Io l’ho sempre ammirato molto,

forse perché sono anche un musicista, suono il violino… Ma il vero motivo è che da

piccolo adoravo un film in cui recitava anche lui. Si tratta di Labyrinth - Dove tutto è

possibile, uscito nel preistorico 1986!

Scienza e arte. Sembrano mondi lontanissimi, invece tu ne parli come se fossero

molto vicini…

Perché lo sono! Faccio un esempio partendo proprio dal mio amato violino. Le note

scaturiscono dalla vibrazione di un corpo, la corda, per un determinato numero di volte

al secondo: è quella che la fisica chiama frequenza. Ed è grazie alla fisica se noi

possiamo ascoltare la musica! I grandi scienziati sono anche grandi creativi… E

Einstein, per esempio, amava suonare il violino proprio come me.

Da come parli di fisica si capisce che è la proprio una tua grande passione…

L’hai sempre amata anche da studente?

A dire la verità alle superiori mi ero innamorato della filosofia, una materia molto

affascinante. Di cosa parla? Del pensiero di una serie di figure meravigliose che hanno

immaginato il mondo e l'universo utilizzando il potere della mente. I primi scienziati sono

stati filosofi come Talete e Democrito. Ed è stata proprio la professoressa di filosofia che

mi ha fatto scoprire per prima la scienza. Le sarò sempre grato. Una brava insegnante.

E tu che insegnante sei, oggi?

«Spero di essere un prof interessante. Le mie lezioni sono sempre differenti e voglio

che, quando spiego qualcosa, i ragazzi possano non solo capire i concetti ma anche

farli propri. Per questo sono molto attento agli sguardi dei miei studenti. Possono dirmi

che hanno capito anche se non è vero ma gli occhi… Quelli non mentono mai.

Beh, magari ti dicono che non hanno capito perché hanno paura di dire qualcosa

di sbagliato…

«Appunto! Sapete che nella fisica esiste un argomento che si chiama “misure ed

errori”? Chiunque inizi a studiare la scienza, scopre che non esiste misurazione senza

l'errore. L'errore è fondamentale. Non bisogna vergognarsi degli sbagli perché ti portano

a fare meglio. La scienza è paziente, la scienza è lenta, al contrario della velocità alla

quale siamo abituati oggi. Siamo abituati ad avere le risposte in un minuto, ma nella

scienza le risposte buone non arrivano velocemente».

Possiamo farti un’ultima domanda? Ma i tuoi capelli quale legge della fisica

sfidano?

«Sono assolutamente antigravitazionali. Per l’asciugatura e la piega entrano in gioco

diverse leggi della fisica come l’aerodinamica e la forza di gravità… ma anche lacca e

gel!