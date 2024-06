Scienziati burloni e scherzi memorabili

Stampa

Barbara Francesconi

Immaginate di scoprire il lato più inaspettato e divertente della scienza, un mondo in cui i grandi scienziati non sono solo seriosi ricercatori, ma anche abili burloni con un grande senso dell'umorismo. Questo è il viaggio che ci propone Vito Tartamella nel suo libro Un salame nello spazio e altri scherzi da scienziati.

Nel corso della nostra intervista, Vito Tartamella ci ha rivelato che cosa lo ha ispirato a scrivere questo libro e come ha raccolto le storie più incredibili e divertenti. Tra i suoi aneddoti preferiti c'è quello di Richard Branson, che nel 1989 ha fatto volare una mongolfiera a forma di disco volante sui cieli di Londra, e quello degli studenti del MIT che hanno coinvolto il famoso linguista Noam Chomsky in un video parodia di "Gangnam Style". Ogni storia sfida i pregiudizi verso gli scienziati, mostrando come l'umorismo possa essere un potente strumento di innovazione e creatività. Pronti a scoprire il lato giocoso della scienza? Immergetevi con noi in questa conversazione con Vito Tartamella e preparatevi a vedere gli scienziati con occhi nuovi, più umani e divertenti.

Cosa ti ha ispirato a scrivere "Un salame nello spazio e altri scherzi da scienziati"?

«Nel 2022 avevo pubblicato "Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici", la prima raccolta al mondo degli scherzi fatti dagli scienziati. Quell'anno, le colleghe di Focus Junior mi avevano invitato al festival Focus live per raccontare quegli scherzi anche al pubblico dei bambini presente (vedi foto sotto). Credevo sarebbe stato difficile riuscire a trasmettere il valore e la carica di trasgressione di questi scherzi ma mi sbagliavo: i ragazzi hanno seguito i miei racconti con grande interesse e tante domande. Prima fra tutte: "Ma com'è possibile? Pensavamo che gli scienziati fossero persone serie!". Infatti lo sono, ma a loro piace anche scherzare. Quell'esperienza mi ha fatto capire che i ragazzi potevano apprezzare questi aneddoti, che offrono un'immagine diversa degli scienziati: spiritosi, con un bel senso dell'umorismo, a volte dispettosi, e con la voglia di smontare anche tanti pregiudizi sulla scienza. Così ho deciso di scrivere un libro adatto ai ragazzi, trovando anche nuovi episodi da raccontare.

E funzionano: ho presentato il libro al festival "Lector in scienza" a Conversano (Bari), e i ragazzi mi hanno seguito con molta attenzione e si sono divertiti».

Qual è il tuo scherzo scientifico preferito tra quelli raccontati nel libro e perché?

«Ce ne sono tanti, c'è l'imbarazzo della scelta. Fra i top, senz'altro quando l'imprenditore britannico Richard Branson nel 1989 fece costruire una mongolfiera a forma di disco volante, e la fece volare sui cieli di Londra mettendo in allarme l'esercito....Oppure gli studenti del Mit di Boston che nel 2013 hanno registrato un video con la loro versione di Gangnam Style (video sotto), coinvolgendo nei balli anche docenti famosi come Noam Chomsky ... O quando nel 1781 Benjamin Franklin scrisse una lettera all'Accademia delle scienze olandese per chiedere loro d'inventare un farmaco che rendesse profumate.... le puzzette. E poi c'è la storia straordinaria del fisico Andre Geim che ha deciso di dedicare il venerdì sera agli "esperimenti pazzi", quelli fatti per divertimento: in uno di quei venerdì è arrivato a scoprire il grafene, vincendo così il Nobel nel 2010. Ridendo e scherzando».

Come hai raccolto tutte queste storie di scherzi? È stato difficile?

«La ricerca è stata molto difficile, in effetti, perché nessuno, prima di me, aveva raccolto questi scherzi. Ne avevo trovati alcuni, poi piano piano ne ho trovati altri scavando negli archivi dei giornali scientifici internazionali, leggendo le note di Wikipedia, facendo ricerche sul Web. Ho impiegato più di un anno di lavoro: sono partito da Leonardo da Vinci arrivando ai giorni nostri, facendo virtualmente il giro del mondo. Ma è stato emozionante e divertente».

Hai mai incontrato o parlato con qualcuno degli scienziati di cui racconti nel libro?

«Ho intervistato Chris Moss, direttore marketing della Virgin e braccio destro di Branson, che mi ha raccontato gustosi retroscena nello scherzo dell'Ufo volante. E Jon Lundberg, ricercatore svedese che ha lanciato fra i colleghi la gara a chi riusciva a scrivere più studi scientifici citando nei titoli le canzoni di Bob Dylan. E diversi altri».

Se potessi organizzare uno scherzo scientifico oggi, cosa faresti e perché?

«Gli scienziati hanno organizzato scherzi ovunque: in cielo, come nel caso di Branson; nello spazio (nel libro ne racconto alcuni fatti dagli astronauti) e ovviamente sulla terra. Non mi risulta ne siano mai stati fatti sotto il mare: sarebbe una novità assoluta. È l'ultima frontiera rimasta: chissà se qualche subacqueo o sommergibilista si vorrà cimentare. Se lo facesse, pubblicherei un'edizione straordinaria del libro!»

Qual è stata la storia più difficile da verificare e includere nel libro?

«Gli scherzi degli scienziati sono tutti ampiamente documentati: la vera difficoltà è sapere che esistono. Un momento impegnativo è stato il contatto con il Cern di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Nel libro racconto di quando lanciarono (per scherzo) la notizia di aver scoperto che la "Forza" di Guerre stellari esiste davvero, pubblicando alcune foto spiritose di ricercatori ritratti mentre usavano la Forza per scaldare il caffè o spostare i libri della biblioteca.

Quando ho scritto al Cern per chiedere il permesso di pubblicare quelle foto, hanno voluto che gli mandassi i testi che avevo scritto. Temevano che li prendessi in giro, o magari che li avessi presi sul serio. Alla fine è andato tutto bene: dopo aver letto i miei racconti, mi hanno autorizzato a riprodurre quelle foto. Dimostrando di avere un bel senso dell'umorismo».