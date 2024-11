Intervista immaginaria a Nellie Bly, la pioniera delle giornaliste

Stampa

Illustrazioni di Mafalda Cortina

«Si può sapere dov’è?» grida Bea.

Bea sta per partire per il campo scout ma il suo zaino non si trova. L’ha cercato ovunque ma sembra sparito. All’improvviso le viene un’intuizione. «Quell’asino di Alvise! Scommetto che l’ha nascosto nel suo armadio!»

Alvise, il fratello di Bea, si diverte spesso a farle degli scherzi.

Bea: «Oddio! Ma tu… tu sei Nellie!»

Nellie: «Mi hai riconosciuta!»

B.: «Ma certo! Sei praticamente il mio idolo!»

N.: «Addirittura! Non ti sembra di esagerare?»

B.: «Che ci fai nell’armadio di mio fratello?»

N.: «Ho saputo che stai per partire.»

B.: «È vero. Sono un’esploratrice degli scout!»

N.: «Fantastico! Sono venuta ad augurarti buon viaggio. Spero che tu scopra cose interessanti.»

B.: «Ma come… com’è possibile che tu sia qui? Non dovresti essere morta? E poi, proprio

nell’armadio di quell’asino di Alvise!»

N.: «Oh, questi sono dettagli senza importanza. Raccontami di te.»

B.: «Di me? Sei tu che dovresti raccontarmi di te! Hai fatto il giro del mondo in settantadue giorni!

Meglio di Jules Verne!»

N.: «Settantadue giorni, sei ore, undici minuti e quattordici secondi, per l’esattezza. Mi è sempre

piaciuto viaggiare, scoprire, curiosare. E poi volevo verificare se fosse possibile. Ma non solo.

Volevo dimostrare che lo poteva fare una donna, contro tutte le previsioni.»

B.: «Ed eri giovanissima…»

N.: «Avevo venticinque anni. Ai miei tempi una donna, a quell’età, non era considerata proprio

giovanissima. E soprattutto non andava in giro per il mondo a documentare soprusi e ingiustizie.»

B.: «È vero che una volta ti sei finta malata di mente per scrivere un articolo sui manicomi?»

N.: «Verissimo! Fu un’idea rischiosa, che però servì a far aprire gli occhi su quella realtà. Le donne ricoverate in quegli istituti venivano maltrattate e picchiate e potevano lavarsi solo una volta alla settimana, con acqua gelata. Il cibo era scadente e le lenzuola e i vestiti venivano cambiati una volta al mese. Ma la cosa peggiore era che molte di quelle donne non erano affatto pazze, ma semplicemente donne emarginate, che vivevano per strada o non riuscivano a mantenersi. O, peggio ancora, mogli o figlie internate a forza dai familiari. Quell’indagine salvò molte donne. E, in un certo senso, salvò anche me».

B.: «Come?»

N.: «Avevo perso fiducia in me stessa dopo essere stata licenziata dal giornale per cui lavoravo.»

B.: «Licenziata? Perché?»

N.: «Gli inserzionisti si lamentavano degli articoli nei quali parlavo di matrimonio, divorzio, povertà e immigrazione. Articoli scomodi».

B.: «E di cosa volevano che scrivessi?»

N.: «Forse di cucito, cucina o giardinaggio!»

B.: «Cose da donne!»

N.: «Cose da donne, appunto. Invece, grazie a quell’inchiesta, il mio nuovo editore, il famoso giornalista Joseph Pulitzer, un uomo che non aveva pregiudizi, mi affidò incarichi sempre più prestigiosi.»

B.: «Come l’inviata di guerra?»

N.: «Ma sai proprio tutto di me!»

B.: «Te l’ho detto che sei il mio idolo!»

N.: «Comunque sì, durante la Prima guerra mondiale sono stata al fronte, a fianco dei soldati, per documentare la loro durissima vita, l’orrore dei combattimenti, il freddo, la fame e le bombe…»

B.: «E non avevi paura?»

N.: «Sicuro! Così come l’avevano i soldati!»

B.: «Sai che anch’io vorrei diventare una giornalista come te?»

N.: «Lo diventerai di sicuro!»

B.: «Qualche consiglio?»

N.: «Sii onesta, obiettiva e combatti per le tue idee. Ricordati che c’è ancora troppa gente che non ha diritti e altri che ne hanno troppi. Fatti sempre valere e difendi i più deboli. Le cose, per noi donne, sono un po’ cambiate rispetto ai miei tempi, ma la lotta non è compiuta. C’è ancora molto da fare.»

B.: «Ma come hai cominciato?»

N.: «A dire la verità in un modo piuttosto strano! Un giorno lessi un articolo in cui l’autore criticava le donne che volevano studiare e lavorare, sostenendo che dovessero dedicarsi soltanto alla casa e alla famiglia. Mi venne un nervoso!... Così scrissi una lettera di protesta al direttore firmandomi con uno pseudonimo e lui, pensando fossi un uomo, mi offrì un lavoro!»

B.: «Ah! Ah! Nellie, sei incredibile!»

N.: «Grazie, Bea! Ora però ti devo salutare.»

B.: «Di già? Ma ho un sacco di domande da farti!»

N.: «Sei minuti e trentasette secondi.»

B.: «Cosa?»

N.: «È il tempo che mi è stato concesso per conoscerti e io, di tempo, me ne intendo! Buona fortuna, ricordati lo zaino e salutami tuo fratellooo…».

Un nome che dice tutto

In tutti i suoi articoli Nellie si firmò Nellie Bly. Ma Nellie Bly non era il suo vero nome. Si chiamava Elizabeth Cochran. Lo pseudonimo Nellie Bly lo prese da una canzone popolare che parlava di una serva destinata a pulire, cucinare e rammendare, a fare, insomma, tutte le cose che si pensava dovessero fare le donne. Fu anche quello un modo per manifestare il proprio dissenso. Per tutta la vita, Elizabeth si occupò dei più deboli, dei poveri, delle vittime, in ogni campo e con ogni mezzo. Fece costruire ambulatori medici e biblioteche e istituì corsi a beneficio delle donne e degli uomini che lavoravano nelle fabbriche affinché imparassero a leggere e a scrivere, una cosa unica per l’epoca.

Difendere i deboli, sempre

Quando fece il suo spettacolare giro del mondo, Elizabeth aveva solo 25 anni. Era nata infatti il 5 maggio 1864 in Pennsylvania e da piccola sognava di fare la maestra. Le piaceva molto leggere e scrivere e desiderava insegnarlo a tutti i bambini. Ma poi, a causa delle precarie condizioni economiche della sua famiglia, dovette cercarsi un lavoro, e alla morte del padre, lei e la madre si trasferirono in un’altra città. La madre di Elizabeth si risposò con un uomo cattivo, che beveva e la picchiava. Da questi tristi episodi nacque la sua grande voglia di sanare le ingiustizie e di difendere i più deboli.