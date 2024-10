Intervista a Riccardo Gazzaniga: il poliziotto scrittore che racconta storie vere

Stampa

Eravamo davvero curiose di conoscere un poliziotto-scrittore! E non siamo rimaste deluse, perché Riccardo Gazzaniga, che abbiamo incontrato a Cernusco sul Naviglio durante il festival di letteratura per ragazzi Un Naviglio di Libri, è una miniera di storie bellissime e per giunta vere, che ha raccolto nei tanti libri pubblicati finora.

Aurora: Perché hai deciso di scrivere questo genere di racconti?

«All'inizio ho scritto anche libri di fantasia, per adulti. Il mio primo libro per ragazzi, Abbiamo toccato le stelle, raccoglieva invece 20 storie vere di sportivi. Da allora in poi ho proposto ai ragazzi, e poi anche agli adulti, solo storie reali, perché mi sembra che possano essere più di ispirazione e poi anche perché a me piace andare a scovarle. Io penso che l’esempio sia una cosa molto importante. Le storie vere ti possono far capire che azioni eroiche che hanno contribuito a cambiare la vita delle persone sono state compiute da esseri umani come noi, con le loro fallibilità, la loro normalità, anche con le loro ombre... È un po’ il contrario dei supereroi. Il supereroe è tale perché ha un potere, un dono. Qui invece parliamo di persone normali che progressivamente questo dono lo maturano partecipando, interessandosi alle cose che hanno intorno. Ci dimostrano che chiunque pian piano può incidere sulle cose, ciascuno di noi può cambiare il mondo in qualche modo».

Aurora: Il mio libro preferito è Quello che non dicono (Rizzoli) perché mi piacciono tantissimo gli animali! Qual è il messaggio che volevi dare?

«Di solito quando scrivo un libro non parto con l’idea di voler dare un messaggio, voglio soltanto mettere insieme delle storie che mi piace raccontare. Però in questo caso il messaggio che può emergere dal libro è che alla fine siamo tutti animali, animali abitanti del mondo. Considerare il pianeta soltanto dal punto di vista di un unico animale, che siamo noi, senza guardare a tutti gli altri, è una scelta inevitabilmente perdente: per gli animali sicuramente, ma anche per noi uomini e per il futuro del pianeta. Quindi il messaggio è quello di non ragionare sempre soltanto dal punto di vista umano».

Aurora: Perché hai deciso di fare lo scrittore?

«Che classe fai tu adesso? La prima media? Ecco, io dai tempi della seconda media ho sempre scritto storie. Nel libro c’è quella del mostro di Loch Ness. La prima volta che l’ho scritta ero alle medie e da lì, diciamo, è cominciata tutta la mia fissazione per la scrittura. Perché quando scrivo io mi sento bene, sono un po’ più distante da tutte le preoccupazioni, sono soltanto focalizzato su quella cosa lì. Mi fa stare bene e lo farei comunque, anche solo per me stesso. Se poi diventa una professione e riesco a raggiungere i lettori, sono ancora più contento».

Chiara: Se non avessi fatto il lavoro dello scrittore, che lavoro avresti fatto?

«Io in realtà faccio anche il poliziotto, quindi faccio già due lavori. Alle elementari volevo fare il medico, perché comunque cercare di prendersi cura delle persone e, soprattutto, vederle stare meglio grazie al tuo lavoro, deve essere una sensazione molto forte. Però anche il mio mestiere di poliziotto dà emozioni forti e continua ad essere una fonte preziosa di ispirazione perché mi ha messo in contatto con realtà che altrimenti non avrei conosciuto, persone con le quali non avrei potuto rapportarmi».

Chiara: a scuola eri bravo?

«Mi piaceva molto scrivere ed ero bravo nei temi. All’inizio non sopportavo tanto le correzioni perché pensavo di essere già bravo. Pensavo sempre che le persone non capivano il mio talento. In realtà la scuola mi ha insegnato che tu sei come un pilota: se vuoi andare a fare la gara in pista, prima devi saper parcheggiare! Poi, un giorno, andrai a correre. Io volevo esagerare. A volte invece bisogna fare un passo indietro. Ancora oggi devo stare attento a non esagerare, devo cercare di avere sempre in mente il fatto che scrivo anche per chi mi legge e che non devo dimostrare niente. Poi, se la cosa mi esce bene, meglio. Però non devo voler dimostrare nulla scrivendo. E devo accettare anche le correzioni!».

Aurora e Chiara: un consiglio per i nostri lettori focusini...

«Quello che vi consiglio è quello che ho imparato scrivendo libri per ragazzi. Non fermatevi alla prima versione delle storie, perché le storie che circolano, di solito, soprattutto sul web, sui social, nei video, nei reels, sono quasi sempre delle grandi semplificazioni. Bisogna invece chiedersi: bella questa storia, ma è realmente andata così? Cosa posso fare per capire se effettivamente è andata così? E non ci vuole molto, oggi. Le fonti sono abbastanza facilmente reperibili, almeno per capire se ci stanno prendendo in giro con queste storie che sono un po’ artificiose, fatte apposta per coinvolgerti. Una storia vera invece è bella, anche se è imperfetta. Nelle biografie di grandi personaggi storici, per esempio, si tende a nascondere le parti discutibili, perché il personaggio deve uscire perfetto, perché è un eroe. Quindi, se c’è qualcosa che stona, non viene raccontato, non si vuole vedere. Meglio invece fare lo sforzo di prendere la storia nel suo pacchetto intero, anche con le parti scomode. Ecco, evitare le semplificazioni, perché dove c’è semplificazione, di solito non c’è la verità”.

Intervista di Chiara Cappellini e Aurora Gatti

BIOGRAFIA

Riccardo Gazzaniga è nato a Genova ed è ispettore di polizia nella sua città. Nel 2012 ha vinto il Premio Calvino per opere inedite con il romanzo A viso coperto, pubblicato poi da Einaudi: la lotta tra i tifosi ultrà e i poliziotti del reparto mobile che li affrontano negli stadi. Il primo libro per ragazzi, Abbiamo toccato le stelle (Rizzoli), ha vinto tanti premi e venduto tante copie: storie di 20 tra sportivi e sportive che con i loro gesti sono stati capaci di agire oltre i confini delle loro discipline per rendere il mondo migliore. Nel 2020 ha pubblicato una seconda raccolta, Come fiori che rompono l’asfalto (Rizzoli), venti storie di uomini e donne spesso poco noti che con il loro coraggio hanno lottato per uguaglianza, diritti, giustizia. Infine, Quello che non dicono – Storie di animali che ci insegnano a essere umani (Rizzoli): sedici storie di animali che raccontano di amicizia, anticonformismo, solidarietà e speranza. Come quella di Marsala, la cavalla di Garibaldi, o quella dei pappagalli del Serenity Park che aiutano i reduci di guerra a tornare alla vita. O ancora quella di Sam, il gatto sopravvissuto a tre affondamenti navali.