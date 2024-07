Bruno Barbieri: uno chef a sette stelle

Stampa

Barbara Francesconi

Bruno Barbieri quando entra nella stanza ha un grande sorriso e le braccia aperte, ci chiede subito il nostro nome e se ci piace cucinare. Per il resto sembra proprio come in tv, cioè simpatico e pieno di energia. Nel corso della sua carriera lo chef Bruno Barbieri ha conquistato sette stelle Michelin (il massimo riconoscimento per i cuochi, come il premio Oscar nel cinema), ma quando ricorda la prima stella gli occhi brillano ancora. E parlando di cucina racconta subito dei giorni in campagna da sua nonna, in un mondo di sapori e profumi. Da bambino cucinava già gli gnocchi per sua sorella! D'altronde per diventare un vero artista della cucina serve tanto tempo, fatica e dedizione. Ma anche così resta il tempo di coltivare qualche passione personale... Intanto, però, cominciamo dall'inizio.

Ciao Bruno, com’eri tu tra gli otto e i 13 anni?

«Molto curioso, vivevo in una famiglia che girava per il mondo, quindi ero costretto a spostarmi e avevo sempre nuovi amici».

E la scuola? Ti piaceva studiare?

«Beh, non sono mai stato bocciato, ma a dire la verità non ero nemmeno uno che se ne stava tutto il giorno fra i libri. Di sicuro avrei potuto impegnarmi di più, infatti con la matematica ero così e così, in italiano bravino, in scienze e applicazioni tecniche bravissimo. Riuscivo bene in tutto quello che richiedeva creatività: era qualcosa che avevo dentro fin da piccolo».

Già, la creatività. Che cos’è per te?

«Usare l’immaginazione per vedere quello che gli altri ancora non vedono. Per esempio quando ero piccolo, tra i 5 e i 7 anni, vivevo in campagna con mia nonna. E d'estate, di notte fra i prati, era pieno di lucciole. Io mi mettevo lì e tra tutte quelle luci immaginavo di trovarmi su un altro pianeta. Oppure, quando era la stagione delle zucche, mi divertivo a scavarle all'interno e a metterci dentro una candela. È buffo, perché è proprio quello che in America si fa per festeggiare Halloween... ma io non lo sapevo, in America non c'ero mai stato!».

Quando è iniziata la passione per la cucina?

«Nello stesso periodo. Ho avuto la fortuna di crescere con la mamma, la nonna e due sorelle. Con la nonna, in particolare, facevo il pane tutti i giorni, poi le conserve... Mi ha anche insegnato la storia del cibo. Ogni volta che ci sedevamo a tavola ci interrogava, ci chiedeva in quale stagione si mangiava un certo prodotto o perché i fiori di zucca si raccolgono all’alba e non al tramonto. Se sbagliavo la risposta, menava sulle gambe con le ortiche. Ecco perché nei miei menù le ortiche non le ho mai messe! Insomma, nella vita avrei potuto fare solo lo chef».

E da lì come hai fatto a diventare uno chef famoso?

«Intanto bisogna avere un po’ di talento. Poi, un bravo cuoco deve saper dosare e mischiare i vari cibi e, infine, indovinate? Ancora una volta serve la creatività».

E se la creatività sparisce? Hai mai avuto un blocco?

«Sì, è successo. Ma con la pioggia mi passa. Molti piatti sono nati proprio nelle notti piovose: giravo in macchina e mi venivano nuove idee».

Ti hanno mai rubato una ricetta? E tu lo hai fatto?

«Nel mio lavoro non si inventa nulla. Quando assaggio un piatto di qualcun altro, se è fatto bene, cerco di capire quali sono gli ingredienti e lo faccio mio. Ecco perché un cuoco deve girare per il mondo e conoscere tante persone e tante culture. Se qualcuno copia i miei piatti io sono felice, perché vuol dire che il messaggio è arrivato».

Hai altre passioni oltre alla cucina?

«Sì, la moda e mi piace molto sciare. Avrei voluto diventare un grande tennista, sono fan di Berrettini e di Sinner».

Un messaggio per i focusini?

«Divertitevi, giocate e godete di tutto quello che vi sta intorno, perché la vita è questo».

(Intervista realizzata nel luglio 2023 e pubblicata su Focus Junior 237)