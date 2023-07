Una serata da supereroi all’Auditorium di Milano

Stampa

C’è chi è invulnerabile e super veloce, chi ha una forza sovrumana, chi legge nel pensiero, chi sa viaggiare nel tempo, e chi, all’occorrenza, può diventare invisibile. Tutti noi abbiamo sognato - almeno per una volta - di avere un superpotere! È certo che i supereroi hanno sempre esercitato un fascino pazzesco sui lettori e sugli spettatori.

Dopo la retrospettiva sinfonica dedicata ad Ennio Morricone, il 13 luglio dalle ore 20.30 l'Orchestra Sinfonica all’Auditorium di Milano, sotto la direzione di Andrea Oddone, in occasione di «Una serata da Supereroi», eseguirà le colonne sonore legate ai personaggi più amati del mondo comics: Superman, Batman, Iron Man, Thor, Spiderman, i Fantastici 4, X-Men e gli Avengers.

I supereroi in... "persona"

Ma non solo, saranno ospitati all’Auditorium anche i cosplayer che metteranno in scena una loro personale rappresentazione dei diversi supereroi e saranno a disposizione per foto e video con il pubblico prima del concerto, durante l’intervallo e al termine dell’esecuzione.

Quelle che si ascolteranno giovedì 13 luglio sono le colonne sonore tratte dalle saghe più famose: «Superman» (più di quindici le pellicole ispirate dalle sue avventure dal 1951 a oggi), «Batman», la trilogia di «Thor», «Iron Man 3», «I Fantastici 4», «X Men» e l’insuperabile «Spiderman», il più amato tra i supereroi.

Le sorprese non finiscono qui

