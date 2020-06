Natoons: scopri gli animali ai confini del mondo

Stampa

Natoons/Kinder

In Oceania e in Sud America vivono numerosi animali, alcuni molto conosciuti, altri meno noti. Scoprite con noi alcune curiosità che li caratterizzano.

Per esempio, la pantera nera non è una sola specie animale, il nome indica tutti i felini con il manto di colore nero. E, il puma, non ruggisce ma ringhia e lancia grida acute. Invece, la lucertola basilisco verde, sulla testa sembra abbia una corona e, il camaleonte, cambia colore a seconda dell’umore. La lontra gigante, riesce a individuare le prede nelle acque torbide, grazie ai suoi lunghi baffi sul muso e l’orso andino, detto anche “orso dagli occhiali” ha un carattere timido e schivo. Infine, quanto ne sapete del tamarino leone dorato, chiamato anche grande scimmia leonina, o del presbite di Giava, una scimmia che vive solo in Indonesia?

