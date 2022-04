Scienza: un gioco da ragazzi – il Webinar Focus Scuola dedicato agli insegnanti

Stampa

Focus Scuola

La natura o comunque gli spazi all’aperto rappresentano una grande opportunità di apprendimento attivo esperienziale e interdisciplinare. In questo webinar aranno presentati approcci metodologici e attività per fare scuola all’aperto. In particolare si illustreranno alcune attività didattiche che possono essere svolte in boschi o parchi coinvolgendo diversi ambiti (gli aspetti geografici, quelli faunistici, botanici, geologici ed ecologici) e differenti competenze disciplinari. Si tratterà di esperienze che metteranno in campo lo stimolo delle curiosità e delle emozioni inserendo anche attività di carattere ludico.

Scienza: un giogo da ragazzi - obiettivi

Acquisire consapevolezza di come gli spazi all’aperto offrano una grande opportunità di apprendimento attivo esperienziale e interdisciplinare.

Acquisire conoscenze sulle attività per fare scuola all’aperto (boschi e parchi)

Scienza: un giogo da ragazzi - competenza acquisita

Al termine del percorso formativo il partecipante sarà in grado di utilizzare approcci metodologici e attività per favorire l’apprendimento dei propri studenti all’aperto coinvolgendo diversi ambiti

Destinatari

Insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado

PER ACCEDERE AL WEBINAR (UTILIZZANDO ANCHE LA CARTA DEL DOCENTE) CLICCA QUI

SULL'AUTORE

Giuseppe Paschetto vive nel Biellese dove ha insegnato matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado di Mosso fino al 2019. Laureato in chimica svolge ora l’attività di formatore di outdoor education e divulgatore scientifico. Collaboratore di Focus Scuola, è stato consulente per l’innovazione della ministra Azzolina nel 2020 e collaboratore di RAI Scuola e RAI Gulp. Inserito tra i 50 migliori insegnanti del Mondo nel 2019 come finalista del Global Teacher Prize ha pubblicato nel 2020 il libro “Una scuola a misura dei sogni” per le dizioni Vallardi.