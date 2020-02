Raccontare la pace con un video: il progetto di Emergency rivolto ai ragazzi di Milano

Stampa

Emergency

Si chiama Medicina di Pace ed è il progetto di EMERGENCY e Fondazione Cariplo che invita i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Milano e provincia a riflettere sul tema della guerra, chiedendo loro di realizzare un breve filmato con lo smartphone per raccontare la loro concezione di pace.

LA PACE VISTA DAI RAGAZZI

I luoghi dove sentirsi sereni e sicuri, dove ci si diverte o ci si riposa, dove si entra in contatto con la natura o con sé stessi, non sono scontati per ogni ragazzo del mondo. Per questo MEDICINA DI PACE chiede ai ragazzi di raccontare un’idea di pace attraverso la scelta di un luogo, perché solo in un Paese senza guerra è davvero possibile stare bene. L’obiettivo è quello di far comprendere ai più giovani come i loro comportamenti possano contribuire realmente alla creazione di un futuro senza conflitti armati.

COME SI PARTECIPA?

Il concorso è riservato agli studenti che però potranno partecipare singolarmente, non in gruppo. La scadenza per la consegna del video è fissata al 28 febbraio e il contenuto dovrà avere una durata consigliata di massimo 90 secondi ed essere realizzato con uno smartphone.

Il video finale potrà essere anche modificato con un montaggio ma non dovranno comparirvi volti di persone riconoscibili.

Per partecipare, basta registrarsi su www.medicinadipace.it tramite i propri genitori e caricare sul sito il proprio video di pace o, eventualmente, di un tutore legale. I video ritenuti idonei saranno pubblicati sul sito e potranno essere votati dagli altri utenti entro il 30 marzo 2020.

Al termine Medicina di Pace darà massima visibilità ai video più votati.

Medicina di Pace è un progetto sviluppato da EMERGENCY a partire da un’idea nata durante il laboratorio di Visual Communication e Interaction Design, presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia – IUSVE.

Per info: https://medicinadipace.it/