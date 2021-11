Un pomeriggio di sport con Nike e No League

Stampa

Un pomeriggio di divertimento e creatività quello vissuto da Focus Junior allo spazio Nike realizzato a Milano in collaborazione con No League* in cui, per un mese, i bambini del quartiere Gorla hanno avuto a disposizione un luogo dove praticare sport... e reinventarlo!

Incuriositi dal progetto ci siamo recati al Centro Sportivo Cameroni, sede dell'evento, dove abbiamo assistito ad un'avvincente sessione di gioco alternativo: qui infatti, sotto la supervisione di coach esperti, bambini e bambine in tenuta sportiva hanno potuto sperimentare nuove varianti di giochi tradizionali:

Dodgeball Football (un mix tra calcio e dodgeball);

(un mix tra calcio e dodgeball); Capture the ball (un "Rubabandiera" con il pallone);

(un "Rubabandiera" con il pallone); Hula gol (un gioco di mira e tempismo in cui l'obiettivo è calciare la palla attraverso un cerchio in movimento);

(un gioco di mira e tempismo in cui l'obiettivo è calciare la palla attraverso un cerchio in movimento); Footwall (calciare la palla per colpire dei bersagli dipinti sulla parete).

Tutti i giochi sono stati impostati per offrire ai partecipanti grande libertà di uscire dagli schemi e riscrivere le regole della partita con un nuovo gesto tecnico o varianti dettate dalla cooperazione tra compagni di team.

Inutile dire che questo mix esplosivo ha fatto divertire da matti i bambini presenti (e anche i loro coach). Suddivisi in squadre miste infatti, i bambini si sono sfidati in movimentate gare di abilità tra dribbling, lanci e tiri di precisioni (con mani e piedi). Non si stava fermi un minuto!

«I giochi erano bellissimi e ci hanno permesso di agire come una vera squadra - ci ha raccontato Mattia, uno dei bambini presenti - Quando arrivo al campo ora sono felice perché mi posso divertire e sfogare!»

W lo sport!

*Il progetto Nike è stato realizzato con NO LEAGUE, progetto nato Milano nel 2010 coordinato dall’ASD Sportinzona Melina Miele e da Uisp Milano con l’obiettivo di diventare un centro di aggregazione e un punto di riferimento per trasmettere una buona pratica educativa e sportiva, capace di rivolgersi ai ragazzi dagli 8 ai 21 anni che si trovano in condizioni di difficoltà, come rifugiati, immigrati e ragazzi italiani svantaggiati.