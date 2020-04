“C’era una volta…”: arrivano i podcast di racconti per bambini e ragazzi

Stampa

Shutterstock

In un momento delicato come questo tocca alla fantasia il compito di fare evadere grandi e piccini dalle proprie case e volare sulle ali dell'immaginazione. E cosa fa sognare più di una storia ben raccontata?

Ecco perché StorieLibere.fm ha messo a disposizione sul profilo Spotify di Lysoform due serie di podcast che dall'8 aprile terranno compagnia alle famiglie con favole e racconti:

“C’era una volta e c’è ancora”: sono favole dedicate a bambini di 4-8 anni, narrate dalla voce della scrittrice Melissa Panarello

sono favole dedicate a bambini di 4-8 anni, narrate dalla voce della scrittrice Melissa Panarello “Storie…”: sono storie dedicate a bambini tra i 10 e i 14 anni, narrate dallo youtuber Tommy Cassi

PAROLE E MUSICA

Si parlerà di sostenibilità, inclusività, empowerment dei più piccoli, ricchezza della diversità, nonché autenticità e fiducia in sé stessi.

In questo speciale progetto, ovviamente, non poteva proprio mancare la musica: una selezionata playlist dance sarà infatti a disposizione dei genitori per coinvolgerli e ballare insieme ai propri figli durante le meritate pause dallo smartworking o nei momenti di maggiore leggerezza in casa.