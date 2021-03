Novità Mondadori: i grandi classici per ragazzi arrivano in edicola

Stampa

È invece in edicola in questi giorni Peter Pan, l’appassionante e divertente capolavoro di James Matthew Barrie. Quale migliore occasione per volare insieme al protagonista verso L’Isola che non c'è e arrivare in un luogo abitato da pellerossa, sirene, pirati dalla mano uncinata e fate gelose?

Ogni mese una nuova avventura ti aspetta in edicola! In un’edizione da collezione a un prezzo davvero vantaggioso (€ 6,90).

Ogni mese in edicola arrivano i grandi classici della letteratura per ragazzi: da Pinocchio a Peter Pan, da Zanna Bianca ad Alice nel Paese delle Meraviglie... Tante avventure da leggere tutte d’un fiato.

LA COLLANA

La collezione, in 12 uscite, è iniziata con Le Avventure di Pinocchio che quest’anno compie 140 anni dalla prima avventura pubblicata su Il Giornale dei Bambini, nel 1881. Un’opportunità per scoprire e rileggere il capolavoro di Collodi in attesa dell’uscita del film musical per Netflix firmato dal regista premio Oscar Guillermo Del Toro. Attenzione, non lo trovate più in edicola, ma lo potete acquistare e ricevere comodamente a casa attraverso il servizio online Mondadori .

I TITOLI E IL PIANO DELL'OPERA