“Noi Principesse Sempre”, la magia Disney con TV Sorrisi e Canzoni

Tv Sorrisi e Canzoni, il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento nel mondo dell’entertainment, è stato scelto da Disney – divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing come partner italiano di “Noi Principesse Sempre”. Il progetto, lanciato da Disney in tutto il mondo, nasce per promuovere i valori del coraggio e della gentilezza attraverso le storie delle Principesse e Regine Disney amate da generazioni.

«Coraggio e gentilezza sono valori oggi più che mai attuali, per questo Tv Sorrisi e Canzoni sposa e amplifica questa importante iniziativa sui propri canali. La magia Disney ci incanta da sempre: siamo felici di poter regalare ai nostri lettori nuove emozionanti storie e avventure, che possano essere d’ispirazione per tutti, grandi e piccoli», commenta Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni.

Testimonial dell'iniziativa è Noemi, interprete della colonna sonora Un nuovo inizio, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal prossimo 21 maggio. Nel settimanale in edicola, l’intervista alla cantante e un servizio esclusivo dedicato alle principesse Disney.

Solo su www.sorrisi.com/cinema/disney-noi-principesse-sempre/, inoltre, uno speciale dedicato alle Principesse Disney dove gli utenti potranno scaricare gratuitamente la raccolta di storie inedite Noi Principesse Sempre – Storie di coraggio e gentilezza: quattordici racconti dedicati alle beniamine Disney con illustrazioni uniche di artisti internazionali. Storie sul coraggio e sulla gentilezza, sulla resilienza e sull’affrontare le paure, sul vincere le avversità e sul credere in se stessi per realizzare i propri sogni. Due dei quattordici racconti presenti in Storie di coraggio e gentilezza sono dedicati a giovani italiani supportati da MediCinema Italia Onlus che hanno dimostrato uno straordinario coraggio e una gentilezza fuori dal comune.

In più, tanti disegni da colorare con i bambini!

Non mancheranno sorprese anche sui canali social di Tv Sorrisi e Canzoni, con approfondimenti, curiosità e quiz sulla “Principessa della settimana”.

A partire da aprle, inoltre, Tv Sorrisi e Canzoni porta in edicola le avventure delle Principesse e Regine Disney in una collezione di 14 dvd. Raccogliendo i bollini con le prime 8 uscite, i lettori potranno partecipare all’estrazione finale per vincere esclusivi premi firmati Disney. La prima uscita è stata Frozen II, in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni a 9,90 (rivista inclusa).

