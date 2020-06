Milano, una caccia al tesoro online per scoprire i segreti della città

Stampa

Caccia al Tesoro di Milano

Un divertentissimo gioco a squadre dove il tesoro più grande è la scoperta: ecco La Grande Caccia al Tesoro di Milano, un evento completamente online in cui le squadre partecipanti si sfideranno in un'appassionante gara ambientata - in una Milano "virtuale" - a colpi di indizi, indovinelli e gare di abilità. E ovviamente chi farà prima troverà un vero tesoro composto da ricchi premi!

COME SI GIOCA?

Per iscriversi basta andare sul sito www.cacciatesoromilano.it entro il 5 giugno e iscrivere la propria squadra gratuitamente. La competizione è aperta a ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di Milano, ma possono partecipare anche appassionati e curiosi.

Il via verrà dato la mattina dell'8 giugno dal sindaco di Milano Giuseppe Sala in persona e per i cinque giorni successivi, ogni mattina dalle 10 alle 14, avrà luogo una tappa con 10 prove da superare tra enigmi, iscrizioni da decifrare, indovinelli, quiz e indizi nascosti in diversi luoghi di Milano, dal centro alla periferia. Il tutto interamente online, quindi i membri della squadra potranno collaborare navigando nelle mappe web e chattando tra di loro.

I temi delle prove saranno di abilità saranno i più svariati (arte, architettura, storia di Milano, tradizioni, cucina, sport, scienza e tecnica, musica, botanica, ecologia) e le tappe comprenderanno anche prove speciali dedicate alla sostenibilità, alla sana alimentazione, alla lotta agli sprechi, al riciclo e alle buone pratiche green.

OSPITI SPECIALI E PREMI

Tra una prova e l’altra, ci saranno delle guide ad accompagnare i giocatori con dei brevi video: 18 milanesi provenienti dal mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo, dell’informazione e della musica.

Oltre al Sindaco Sala i testimonial saranno Stefano Boeri, Beppe Severgnini, Claudio Bisio, Gherardo Colombo, Gad Lerner, Gino Vignali, Daria Bignardi, James Bradburne, Enrico Bertolino, Pierluigi Pardo, Danco Singer, Davide Oldani, Philippe Daverio, Javier Zanetti, Demetrio Albertini, Cristiana Capotondi, Andrea De Carlo, Francesca Valla.

Al termine della Caccia al Tesoro il Sindaco Beppe Sala annuncerà i vincitori con una diretta Facebook e li premierà in un incontro a Palazzo Marino. Per le squadre che alla fine della Caccia al Tesoro si posizioneranno prime in classifica della loro categoria (scuole medie, scuole superiori, open) sono riservate Gift Card Feltrinelli e abbonamenti a Focus, Focus Junior e Wired.