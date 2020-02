Milano Family Village 2020: con Focus Junior la famiglia è di casa

Stampa

Tutti pronti per il Milano Family Village!

A Novegro (Mi) sta per aprire i battenti la seconda edizione del grande evento informativo, emozionale ed esperienziale per le famiglie e voi ragazzi. Milano Family Village è infatti un’opportunità per le mamme e i papà - nonché i bimbi e i ragazzi dai 2 ai 12 anni - di conoscere da vicino le strutture che offrono servizi alla famiglia e, nello stesso tempo, l’occasione per un’esperienza divertente e didattica assieme.

DI CHE SI TRATTA?

È una vetrina, un Open Day informativo sulle migliori scuole e i corsi didattici e sportivi, sui summer camp, gli hotel family friendly, gli agriturismi e molto altro.

Da non perdere, poi, le attività eco sostenibili in collaborazione con i partner e una visita all’area di Focus Junior dove, grazie al laboratorio creativo Ri-Animando, racconteremo l’importanza del riciclo per trasformare carta, cartone, plastica, stoffe e imballaggi in giocattoli, piccoli regali e oggetti nuovi... Ri-Animati!

Non mancherà infine l’area spettacoli ed esibizioni dove si svolgerà un intenso programma di intrattenimento: il divertimento è assicurato e in più, se ti colleghi al sito, potrai entrare con un biglietto a prezzo scontato.

MILANO FAMILY VILLAGE È AL PARCO ESPOSIZIONI DI NOVEGRO (MILANO) IL 14 E 15 MARZO DALLE ORE 10.00 ALLE 19.00

INFO: https://www.milanofamilyvillage.it/