Lo Zecchino d’Oro sta cercando nuove voci

L'ultima edizione conclusa appena qualche settimana fa ed è già tempo di pensare alla prossima. Eh sì perché lo Zecchino d'oro ha già aperto i casting per l'anno prossimo alla ricerca di nuove voci (e nuovi autori) che facciano divertire e sognare i tanti fan di quello che da decenni è considerato uno dei concorsi musicali per bambini più prestigiosi d'Europa.

COME ISCRIVERSI?

Per partecipare sarà sufficiente scegliere dalla playlist dei brani più famosi di Zecchino d’Oro e cantarlo in un video della durata di un minuto che poi dovrà essere caricato, insieme a una breve video presentazione, sul sito di Zecchino d’Oro. La selezione è aperta tutti i bambini e le bambine tra i 3 e i 10 anni fino al 28 febbraio 2022.

La playlist tra cui scegliere i brani è disponibile sul sito casting.zecchinodoro.org e comprende i grandi classici come Volevo un gatto nero e Il valzer del moscerino e i successi degli ultimi anni come Custodi del Mondo e Superbabbo. A valutare i provini saranno i membri dello staff dell'Antoniano e i bambini e le bambine selezionati saranno poi riascoltati in una seconda fase di selezione.

«L’obiettivo - fanno sapere gli organizzatori - non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti più adatti alle canzoni in gara al prossimo Zecchino d’Oro.

ISCRIZIONI PER GLI AUTORI

Fino al 13 febbraio - in seguito ad una proroga - sarà aperto anche il bando per gli autori e i parolieri che desiderino proporre un loro testo per il festival. Regolamento e modalità di adesione sull'apposita sezione del sito di Zecchino d’Oro.