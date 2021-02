Leparolechesiamo, la scuola che vogliamo: il concorso per la scuola del futuro

Stampa

Dare voce a chi il mondo della scuola lo abita quotidianamente offrendo una concreta possibilità di migliorare le cose. È questo l'ambizioso obiettivo #LEPAROLECHESIAMO, LA SCUOLA CHE VOGLIAMO, il concorso promosso da Mondadori Education e dal Nuovo Devoto Oli che nella sua terza edizione si arricchisce della collaborazione di partner come Università Cattolica e Intesa SanPaolo.

IL CONCORSO

Attraverso l'approfondimento dei temi d'Innovazione, Sostenibilità ed Inclusione, i ragazzi delle scuole primarie e secondario di I e II grado sono chiamati a dire la loro sul mondo che vivono ogni giorno, proponendo - con l'aiuto dei propri insegnanti - idee e progetti realizzabili per la scuola del futuro.

Cosa non va nel modo di organizzare le lezioni? Quali argomenti meriterebbero maggiore attenzione in classe? Di quali strumenti si dovrebbero dotare gli istituti per proporre un'offerta educativa al passo con i tempi?

È tempo per voi ragazzi di farvi sentire!

