La scienza è protagonista a IL CENTRO di Arese con i Focus Junior Days

Diventare un astronauta, un archeologo o uno scienziato è un po’ il sogno di tutti noi. Allora è arrivato il momento di provarci! Come? Partecipando ai laboratori scientifici Focus Junior Days il nuovo progetto evento didattico, ludico, interattivo e di sperimentazione manuale organizzato da IL CENTRO di Arese. I bambini che parteciperanno ad almeno 5 eventi tra gli 8 in programma, riceveranno il Passaporto scientifico di Focus Junior e una sorpresa alla fine del percorso.

Dalla sostenibiltà alla paleontogia fino a...

Il vasto programma è distribuito in 8 week end, da marzo a novembre 2023 dove laboratori dei Focus Junior Days sono interamente gratuiti e spazieranno tra appassionanti tematiche come astronomia, sostenibilità, alimentazione, storia, paleontologia e chimica. Durante i Focus Junior Days Iper La grande i, che offrirà gratuitamente la merenda per tutti i bambini partecipanti alle attività.

Ogni evento durerà 45 minuti e sarà possibile iscriversi ai seguenti orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30

Il primo appuntamento dei Focus Junior Days

Il primo laboratorio è fissato per sabato 25 e domenica 26 marzo presso l’Area Eventi al 1° piano, è “Apprendisti astronauti”, che affronterà il tema dell’astronomia.

Per tutte le informazioni relative alle attività e partecipare al programma basterà prenotarsi gratuitamente sul sito della galleria commerciale centroilcentro.it.

FOCUS JUNIOR DAYS: IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sabato 25 e Domenica 26 Marzo Focus Junior Days

Apprendisti Astronauti

Spettacolari esperimenti per comprendere perché Mercurio è pieno di crateri, com’è composta l’infernale di Venere e perché Marte è rosso, di cosa sono fatti gli anelli di Saturno, cosa sono le tempeste di Giove, quanto freddi sono Nettuno e Plutone. I bambini potranno scoprire età, struttura e temperatura del Sole, sconfiggere la forza di gravità e viaggiare nello spazio, capire che un buco nero non è un buco… e non è nemmeno nero. Si divertiranno anche a calcolare il peso è l’età dell’essere umano su diversi pianeti, a seconda della durata dell’anno.

Venerdì 21 e Sabato 22 Focus Junior Days

Salviamo il Pianeta Blu patrocinato da Earth Day Italia

In occasione della Giornata mondiale della terra (22 aprile), sarà affrontato il tema della sostenibilità allo stato puro. Ridurre, riciclare, riutilizzare… rifiuti: da un grande problema un’enorme opportunità. L’acqua è vita: tutti uniti contro l’inquinamento e la plastica nei mari per proteggiamo il nostro Pianeta Blu e preservare gli esseri viventi che lo abitano. Attraverso esperimenti e attività, i bambini potranno osservare le caratteristiche chimiche e fisiche della molecola H2O, comprendere quanta acqua c’è sulla superficie del pianeta, scoprire che percentuale dell’acqua presente sulla Terra è utilizzabile per i deversi usi, comprendere l’impronta idrica, vedere gli effetti dell’inquinamento dell’acqua sull’ambiente e sugli ecosistemi, scoprire cosa sono le “isole di plastica” e le microplastiche, azionare una turbina idroelettrica e trasformare l’energia cinetica di cascate e maree in energia elettrica.

Venerdì 19 e Sabato 20 Maggio

La salute vien mangiando in collaborazione con Iper La grande i

Scoprire in modo divertente come fa il cibo a diventare energia, cosa sono i gruppi alimentari e i principi nutritivi di ciascun alimento. La piramide alimentare: come è costruita e come “leggerla", il valore sociale e culturale del cibo. Chi ha inventato i cibi più famosi come la pizza, gli spaghetti e il gelato. Cos’è e come funziona il metabolismo e come leggere le etichette dei cibi e i menù dei ristoranti alla scoperta delle calorie.

Sabato 17 e Domenica 18 Giugno

A spasso nella storia

Un viaggio tra le invenzioni e le scoperte che hanno fatto la “storia”. Conoscere i faraoni, l’affascinante sistema di scrittura dei geroglifici, le eccellenze degli Egizi come l’orologio solare, la clessidra ad acqua, l’arte medica e l’astronomia, il procedimento della mummificazione. Le eredità del pensiero greco dalla filosofia alle Olimpiadi, l’importanza delle assemblee democratiche nell’antica Atene. I bambini potranno comprendere quanto è utile lo zero, rivoluzionaria invenzione del mondo arabo, e la bussola, usata dai marinai cinesi più di 4000 anni fa. Inoltre scopriranno le origini della chimica attraverso affascinanti esperimenti di alchimia.

Sabato 15 e Domenica 16 Luglio

Campioni di salute

L’attività sportiva è da sempre legata alla crescita personale, intesa sia come sviluppo fisico che intellettuale: “mens sana in corpore sano”. I bambini scopriranno che esiste una correlazione positiva tra salute e pratica regolare di attività fisica, la differenza tra esercizio fisico, attività sportiva e forma fisica, come l’esercizio fisico adeguato modella il corpo, lo rende più agile, lo protegge.

Sabato 30 Settembre e Domenica 1° Ottobre

Cambiamenti climatici patrocinato da Earth Day Italia

Saranno affrontati i temi dell’energia e sostenibilità ambientale... in missione per salvare il pianeta! Dai combustibili fossili al surriscaldamento globale, dall’effetto serra alle fonti sostenibili. I bambini potranno simulare l’innalzamento di mari e oceani, scoprire come si produce energia, l’anidride carbonica e i suoi effetti sul clima, le alternative sostenibili per il nostro futuro e per il nostro meraviglioso pianeta, immaginare un futuro di macchine solari e a idrogeno.

Sabato 28 e Domenica 29 Ottobre

Un giorno nel Giurassico

Un’intramontabile passione dei bambini: i dinosauri. Un viaggio alla scoperta delle “terribili lucertole” che dominarono il pianeta, scoprendone caratteristiche e curiosità, sfatando idee sbagliate ma diffuse, comprendendo i meccanismi dell’evoluzione e le nuove frontiere della paleontologia. I bambini potranno scoprire com’era la Terra milioni di anni, perché i dinosauri erano giganti e le loro principali caratteristiche morfologiche di carnivori ed erbivori, come si sono estinti realmente i dinosauri e come si estraggono i reperti fossili intrappolati da millenni nelle rocce.

Venerdì 24 e Sabato 25 Novembre

Tutti pazzi per la chimica

Un divertente viaggio nel micromondo di atomi e molecole, attraverso i passaggi di stato fino alle incredibili reazioni chimiche. I bambini sperimenteranno che tutte le materie sono composte di atomi e molecole, come riconoscere i tre stati della materia e cosa succede se la temperatura cambia, che esistono atomi immobili, atomi in movimento e atomi impazziti: nei gas, nei liquidi o nei solidi. I bambini scopriranno cos’è la stupefacente sublimazione, cosa succede se sei mescolano le sostanze che troviamo nella dispensa della nonna, la differenza tra miscele semplice e reazioni chimiche e come realizzare le più incredibili reazioni chimiche senza “esplodere”.

