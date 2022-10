La scienza ti aspetta a Ricercamondo!

Stampa

Henkel Ricercamondo

Voglia di scienza? Ricercamondo è l'iniziativa di Henkel per avvicinare alla scienza i bambini e le bambini della scuola primaria, stimolando il loro interesse verso le discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

A Ricercamondo infatti si sperimenta il mondo scientifico in modo facile e divertente, partendo dall'osservazione della realtà per poi formulare ipotesi e verificarle con esperimenti scientifici mirati, con tanto di pipette, becher, ampolle e altri strumenti tipici di un laboratorio di ricerca. Insomma, sarà come vestire i panni - anzi, i camici - di veri scienziati!

Ricercamondo torna a Milano, finalmente in presenza

Oltre ai tanti incontri organizzati nelle scuole, dal 19 novembre al 4 dicembre Ricercamondo sbarca a Milano con tre weekend di lab gratuiti. Dove? Presso la sede Henkel in via Carlo Amoretti 78.

Il calendario

Sabato 19 e domenica 20 novembre:

- ore 14.30-15.30 (primo turno)

- ore 16.30 -17.30(secondo turno)

Sabato 26 e domenica 27 novembre:

- ore 14.30-15.30 (primo turno)

- ore 16.30 -17.30(secondo turno)

Sabato 3 e domenica 4 dicembre:

- ore 14.30-15.30 (primo turno)

- ore 16.30 -17.30(secondo turno)

I laboratori sono pensati per bambini tra gli 8 e i 10 anni (terza, quarta e quinta elementare). La partecipazione sarà gratuita e garantita fino ad esaurimento posti.

Come si sviluppano i lab di Ricercamondo?

Per questi tre weekend i percorsi saranno due:

Riciclo e sostenibilità , con esperimenti sulla plastica e il suo recupero.

, con esperimenti sulla plastica e il suo recupero. Proteggere i denti, sperimentando la differenza tra acidi e basi e capendo il processo di formazione della fastidiosa carie.

Come partecipare?

Per partecipare basta inviare una e-mail a labscienze@toscience.it specificando nome, cognome ed età del bambino, nonché la data e il turno scelto.