La Pantera delle Nevi: il Diario di bordo per viaggiare come un vero esploratore

Stampa

Il 20 ottobre 2022 esce al cinema La Pantera delle Nevi, il documentario diretto da Marie Amiguet che racconta l'avventurosa spedizione in Tibet di uno scrittore (Sylvain Tesson) e un fotografo naturalista (Vincent Munier) alla ricerca di un rarissimo leopardo delle nevi, e per l'occasione sono in arrivo un sacco di sorprese per gli insegnanti e le loro classi!

Oltre alla possibilità di partecipare anteprime gratuite per gli insegnanti ed organzzare proiezioni esclusive per le scuole, la Wanted Cinema - società distributrice del film in Italia - ha infatti realizzato tantissimi materiali inediti per consentire ai ragazzi di approfondire gli importanti temi affrontati nel film, dal rapporto uomo-natura alle conseguenze del cambiamento climatico.

Il diario dell'esploratore

Tra riprese mozzafiato e atmosfere poetiche, ne La Pantera delle Nevi i due protagonisti incontrano tantissimi animali affascinanti ma spesso poco conosciuti (lo yak, il gatto di Pallas, il chiru ecc...). Per fortuna c'è il Diario di Bordo, un "taccuino" da esploratore ricco di informazioni e curiosità sulla meravigliosa fauna mostrata nel documentario.

Una bellissimo giornalino da esploratore per allenare l'osservazione e imparare a conoscere gli animali tibetani.

Scarica qui il Diario di Bordo de La Pantera delle Nevi

Il dossier scolastico

Come già visto, il documentario rappresnta un’occasione per riflettere sull’alterità, ma anche sulle questioni ecologiche e il nostro rapporto con la natura. Per questo La Pantera delle Nevi può offrire tantissimi spunti anche nell'ambito di materie curricolari come Educazione Civica, Geografia e Scienze.

Per questo Wanted Cinema ha realizzato anche un dossier scolastico con approfondimenti riguardanti la realizzazione del documentrio, interviste e idee di lezione per parlare in classe di ambiente e climate change partendo proprio dai contenuti del film.

Scarica qui il Dossier scolastico per approfondire in classe le tematiche affrontate nel documentario.

Anteprime e proiezioni esclusive

Anteprime gratuite per gli insegnanti

Le anteprime gratuite per gli insegnanti sono organizzabili a Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma a partire dal 1 ottobre, nel primo pomeriggio e con un minimo di 50 adesioni.

Per organizzare un'anteprima scrivere a marta@wantedcinema.eu

Proeiezioni scolastiche

Le proiezioni scolastiche, invece, sono organizzabili sul tutto il territorio italiano a partire dal 20 ottobre, in fascia mattutina e richiederanno il pagamento di un biglietto. Nel caso in cui il Comune dell'istituto richiedente non disponesse di una sala cinematografica, la proiezione verrà organizzata nella sala disponibile del Comune più vicino, in accordo con la scuola di riferimento. Le proiezioni potranno essere confermate con un numero minimo di 50 studenti a spettacolo.