Italo Calvino: una collezione magica per giovani lettori

Nel mondo della letteratura, pochi autori hanno saputo catturare l'immaginazione dei lettori come Italo Calvino. Quest'anno, in occasione del centenario della sua nascita, Tv Sorrisi e Canzoni e Repubblica hanno deciso di celebrare questo grande narratore in modo speciale: una collezione straordinaria di 20 dei suoi classici, adattati per i giovani lettori e arricchiti dalle illustrazioni di importanti artisti contemporanei.

Calvino, il maestro delle parole e dell'immaginazione, ha scritto: "La fantasia è un posto dove ci piove dentro." Questa citazione rappresenta solo un assaggio dell'incantesimo che le sue opere proiettano sui lettori di ogni età. Le opere destinate ai giovani ci invitano a esplorare mondi fantastici, mescolando abilmente realtà e finzione, cultura e immaginazione. Ci conducono in realtà popolate da strani personaggi, affrontando situazioni visionarie e percorrendo strade inesplorate alla scoperta di un'umanità che può essere smarrita ma mai completamente dimenticata. E tutto questo avviene senza mai smettere di sorridere, grazie al suo stile unico e inimitabile.

Ad aprire la raccolta, la trilogia de I nostri antenati, con Il barone rampante: la storia del Barone Cosimo Piovasco di Rondò, indomabile ribelle che a dodici anni sale su un albero per non ridiscenderne mai più. Nella versione creata dall’autore appositamente per i ragazzi.

La seconda uscita presenta Il visconte dimezzato, la bizzarra storia del visconte Medardo di Terralba che, colpito al petto da una cannonata turca, torna a casa diviso in due metà (una cattiva, ma dotata di inaspettate doti di umorismo e realismo, l’altra gentile e buona). Una storia che incanta e intriga.

La terza uscita è Il cavaliere inesistente: Agilulfo, paladino di Carlomagno, è un cavaliere valoroso e nobile d’animo. Ha un unico difetto: non esiste. O meglio, il suo esistere è limitato all’armatura che indossa: lucida, bianca e... vuota. Non può mangiare né dormire perché, se si deconcentra anche solo per un attimo, cessa di essere. Una storia che esplora l'identità e la realtà in modo unico.

Quarta uscita Fiabe da far paura. C’era una volta Zio Lupo che mangiava le bambine golose, e Giovannin senza paura, che temeva solo la sua ombra. Poi c’erano Naso D’Argento, che prese in moglie una dopo l’altra tre sorelle astute, e la principessa capricciosa, che fece una scelta sbagliata e rischiò la vita. Fiabe che fanno paura, ma non troppo, da leggere con la luce accesa

Quinta uscita Fiabe tutte da ridere. C’era una volta un re che sposò una scimmia. E cinque scapestrati, che gabbarono il re di Francia e la figlia; tre soldati che sfidarono i giganti; i furbi che scommisero per sapere chi era il “mariuolo più fino”, e infine Giufà, più allocco che mai: prima vende una tela a una statua, poi si fa truffare dalle mosche, si finge morto per non pagare i debiti, ma alla fine prende sempre legnate.

A seguire nella raccolta Marcovaldo, le Fiabe per i più piccini, le Fiabe di mare, I disegni arrabbiati e molto altro. Tutte storie accomunate dai temi del coraggio e della generosità, nelle quali è sempre possibile trovare una morale.

In questo speciale omaggio a Italo Calvino, i giovani lettori avranno l'opportunità di immergersi nel suo mondo letterario, dove la fantasia e la realtà si fondono in un affascinante abbraccio. Sia che siate già fan di Calvino o che stiate scoprendo le sue opere per la prima volta, questa collezione promette di portare gioia e ispirazione a tutti. Preparatevi a viaggiare in mondi meravigliosi e a scoprire le storie senza tempo di un maestro della letteratura.

