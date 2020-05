International STEM Awards Digital Experience: l’edizione 2020 è interamente online!

Stampa

International STEM Awards Digital Experience

Sabato 23 maggio è il giorno dell'International STEM Awards Digital Experience 2020, l'immancabile appuntamento internazionale dedicato ai ragazzi e alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) che, complice l'attuale situazione sanitaria, sarà il primo evento di questo tipo a svolgersi interamente online.

PREMIAZIONI ED INCONTRI FORMATIVI

La manifestazione non solo rappresenta una grande occasione per giovani, scuole e atenei di tutta Italia di proporre idee creative e innovative in tema di tecnologie, scienza e sviluppo digitale, ma sarà occasione per assistere a incontri e interviste riguardanti le nuove frontiere del progresso. Oltre alla premiazione dei progetti realizzati dai giovani che hanno partecipato alle challenge concluse a febbraio, ci saranno infatti webinar aperti al pubblico per promuovere le materie STEM, le competenze trasversali e la didattica innovativa.

La premiazione si svolgerà alla presenza dal Prof. Alberto Diaspro - Responsabile del gruppo di Nanofisica all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Professore Ordinario dell’Università di Genova e presidente del Consiglio scientifico del Festival della Scienza di Genova - e riguarderà 18 progetti stati selezionati con circa 290 partecipanti dai 7 ai 25 anni provenienti da 10 Paesi.

«International STEM Awards vuole valorizzare e rendere visibili i giovani, le loro idee, i loro progetti e connetterli a livello internazionale - spiega Elena Vender, Co-Founder di International STEM Awards - Nasce come community digitale e, oggi come non mai, l’importanza della scienza, della condivisione e dell’innovazione sono valori cardine che vogliamo promuovere tra i ragazzi e le ragazze per stimolarli a pensare, ad argomentare a lottare per i loro obiettivi».

UN VASTO PROGRAMMA

La maratona digitale di International STEM Awards ha inoltre numerosi webinar in Italiano ed Inglese per i docenti previsti in mattinata che mirano a suggerire soluzioni per la didattica a distanza, per l'insegnamento delle materie STEM, l'apprendimento delle soft skills, la promozione delle capacità imprenditoriali. Di seguito alcuni degli interventi:

“IDeAL: un approccio progettuale basato su una metodologia di tipo design-based” promosso dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa INDIRE.

“Integrated STEM in Ferris Wheel – strumenti per una didattica integrata” promosso da SchoolNET-Scientix, un progetto della Comunità Europea.

“Esperimenti scientifici con smartphone e tablet: le proposte di Science on Stage e AIF” di Science on Stage.

Dalla tarda mattinata sono programmati webinar pensati anche per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado e dell’università che potranno mettersi alla prova attraverso attività di gamification sul recruiting o ascoltare la voce di giovani imprenditori e startuppers che raccontano il loro percorso.

Dario Chiappetta di Docebo parlerà del “Il ruolo del data scientist nell’e-Learning”. Giovanni Mocchi di Zucchetti spiegherà le opportunità per i ragazzi in un intervento intitolato “Dall'informatica a scuola nasce il lavoro del futuro: digitale, mobile e interconnesso”.

Attenzione particolare è rivolto anche al tema dell’opportunità che offrono e materie STEM alle ragazze con un panel “Empowering Girls” condotto dalla giornalista di IoDonna Cristina Lacava con la partecipazione di Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Chiara Carozza di World Women’s Forum, Anna Lo Iacono di Fastweb, Donatella Sciuto, Prorettore del Politecnico di Milano, e Chiara Brughera, Managing Director di SheTech che ci accompagnerà con un panel di giovani startupper (uomini e donne) con storie di successo.

Numerosi saranno anche gli interventi rivolti a genitori e appassionati delle materie STEM, interventi per scoprire come usare le nuove tecnologie, come ad esempio l’intervento di Gianluigi Bonanomi “Digital Parenting: essere genitori ai tempi di Instagram e TikTok”, lo spettacolo di Adrian Fartade “E se mi rompo una gamba su Marte? Storie di medicina e chirurgia spaziale” e molto altro ancora...

Per ulteriori INFO

QuiI la Brochure con il programma completo degli interventi: Brochure_ITA-STEM

Per iscriversi ai Webinar gratuiti: www.eventbrite.it/e/biglietti-international-stem-awards-2020-91442832975