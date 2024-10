IL PROGRAMMA DELL’AREA KIDS FOCUS LIVE 2024 – VENERDI’ 8 NOVEMBRE 2024

Stampa

L'8 novembre è una giornata speciale per l'Area Kids del Focus Live 2024 perché è dedicata soprattutto alle scuole. Se sei insegnante e vuoi portare la tua classe al Focus Live 2024, per informazioni e prenotazioni scrivi una mail a academy@focusjunior.it

Le famiglie si potranno iscrivere dal 22 ottobre al link che sarà pubblicato a breve.

I laboratori di Focus Junior si tengono allo Padiglione Olona, via Olona 6 bis - Museo della scienza e tecnologia "Leonardo da Vinci.

LABORATORI E INCONTRI SU PRENOTAZIONE



A scuola di magia: traiettorie e incantesimi – Sfide sui grafi



Orario: 11 - 12 - 14 - 15

Durata: 1 ora

Età: dai 7 anni

Attività: i partecipanti potranno giocare e divertirsi con i grafi, applicando il pensiero matematico e aritmetico a situazioni reali e risolvere delle sfide utili ad allenare il pensiero critico attraverso problemi, pratici e teorici, che possono essere affrontati con un modello astratto. A cura di Mondadori Education.

Dal micro al macro, meraviglie dal mondo con VTech



Orario: 11 - 12 - 14 (dalle 15 laboratorio a ciclo continuo)

Durata: 1 ora

Età: da 7 anni

Attività: impariamo a usare un microscopio digitale e come si prepara un vetrino. Osserveremo alcuni campioni di cellule vegetali e animali. Inoltre grazie a un mappamondo digitale faremo un viaggio intorno al mondo alla scoperta di habitat di animali, piante e altre curiosità geografiche. Microscopi e mappamondi sono di VTech, azienda di giochi educativi elettronici.

ESCAPE ROOM - A cavallo di un fotone

Orario: 11 - 12 - 14 - 15

Durata: 1 ora

Età: da 10 anni

Attività: attraverso un’appassionante escape room potrete vivere il viaggio dei fotoni (le particelle della luce) dalle profondità del Sole, attraverso i pianeti e altri corpi celesti del Sistema solare, fino ai telescopi degli astronomi che, dalla Terra, osservano questi corpi per studiarli in dettaglio, comprenderne il funzionamento e realizzare splendide immagini. A cura di Inaf (Istituto nazionale di astrofisica).

Intelligenza artificiale - Scriviamo un racconto umoristico con Chat GPT



Orario: 11

Durata: 50 minuti

Età: scuola primaria

Attività: l'intelligenza artificiale sa risolvere un problema nel tempo in cui noi sbattiamo le ciglia ed elabora un tema su qualsiasi argomento ci venga in mente. Ma saprà scrivere un racconto capace di farci piegare in due dalle risate? Bombardiamola di richieste per trovare il prompt giusto che le insegni come lasciarci a bocca aperta. A cura di Valentina Federici, autrice del libro "Il viaggio oltre l'ignoto" (Il Castoro).

Contiamo Pari – Educazione finanziaria e parità di genere



Orario: 11

Durata: 1 ora

Età: da 9 anni

Attività: l’economia è davvero una cosa per uomini? Perché le donne ancora oggi guadagnano meno degli uomini? Chi è più portato per le materie scientifiche: i maschi o le femmine? Affrontiamo alcuni temi di educazione finanziaria quali il lavoro, il risparmio e la gestione responsabile del denaro dal punto di vista della parità di genere. A cura di Feduf (Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio).

Mi presento: sono un libro

Orario: 11

Durata: 1 ora

Età: da 7 anni

Attività: se pensate di sapere che cos’è un libro, questo incontro vi sorprenderà. Attraverso la sperimentazione tattile, scopriremo che il libro ha una sua materialità specifica e che i formati, le dimensioni e i materiali con cui è progettato sono tutt’altro che casuali. Impareremo a esprimerci con competenza sulle parti che lo compongono e scopriremo come viene al mondo, andando a curiosare nei retroscena dell’editoria per l’infanzia. A cura di Alice Forte, educatrice di lettura e formatrice (Percorsi Bookolici).

Come sarà il mondo quando sarò grande - Laboratorio di robotica



Orario: 12

Durata: 1 ora

Età: da 8 anni (alunni e docenti insieme)

Attività: cosa mangeremo? Come saranno i videogame? Colonizzeremo Marte? Portate con voi tutte le domande che avete sul futuro che vi aspetta e avrete una risposta scientifica da parte dello scienziato e divulgatore Massimo Temporelli. Inoltre ci divertiremo con lui a programmare piccoli robot per scoprire come funzionano per esempio le auto a guida autonoma e che cosa sono i sensori. Massimo Temporelli è autore del libro "Come sarà il mondo quando sarò grande" (Il battello a vapore).

Intelligenza artificiale - Scriviamo un racconto horror con Chat GPT



Orario: 12

Durata: 50 minuti

Età: scuola secondaria di 1° grado

Attività: l'intelligenza artificiale sa risolvere un problema nel tempo in cui noi sbattiamo le ciglia ed elabora un tema su qualsiasi argomento ci venga in mente. Ma saprà scrivere un racconto capace di spaventarci almeno quanto un "Buh"? Bombardiamola di richieste per trovare il prompt giusto che le insegni come lasciarci a bocca aperta. A cura di Valentina Federici, autrice del libro "Il viaggio oltre l'ignoto" (Il Castoro).

Matematica fuori dalle regole

Orario: 14

Durata: 1 ora

Età: da 8 anni (alunni e docenti insieme)

Attività: la matematica, si sa, è materia difficile e, come si dice spesso, o la odi o la ami. Smonteremo questa cattiva fama, offrendo buone ragioni e ottimi strumenti per alimentare l’interesse dei partecipanti e farli appassionare alla matematica, fino a trasformarla nella vostra materia preferita o, almeno, in una "materia normale". Tra suggerimenti, attività, problemi e inciampi da evitare, faremo un po' di buona e sana matematica creativa tutti assieme. A cura di Daniele Gouthier, docente, formatore di insegnanti e scrittore. E' autore del libro "Matematica fuori dalle regole" (Feltrinelli).

Un salame nello spazio e altri scherzi da scienziati



Orario: 14

Durata: 1 ora

Età: da 8 anni

Attività: un salame nello spazio? Ma chi ce l'ha portato? Scopriamolo insieme e scopriremo il lato giocoso della scienza e degli scienziati che a volte si occupano di cose serissime e a volte... combinano scherzi pazzeschi. Si sono inventati studi sulle medicine di Harry Potter, un mappamondo per terrapiattisti, un palazzo travestito da robot e persino un finto sbarco di Ufo! A cura di Vito Tartamella, giornalista di Focus e autore del libro "Un salame nello spazio e altri scherzi da scienziato" (Edizioni Dedalo).

Tutti in carrozza!



Orario: 17

Durata: 1 ora

Età: da 7 anni

Attività: alla scoperta dei treni del passato e del futuro, con un sacco di curiosità sugli impianti di bordo e le tecnologie di funzionamento. E i racconti di alcune tra le più rappresentative storie di treni. Seguirà una passeggiata nel padiglione ferroviario del Museo. A cura di Christian Hill, autore del libro "Il grande libro dei treni" (Editoriale Scienza).

LABORATORI A INGRESSO LIBERO



Viaggio nel tempo con Geronimo Stilton: quando c’erano i dinosauri

Orario: dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18

Età: da 8 anni

Attività: giochiamo con la Realtà aumentata. Potremo aprire un varco spazio-temporale nell’era dei dinosauri e realizzare un reportage fotografico accompagnato dal topo giornalista più famoso di tutti i tempi: Geronimo Stilton! A cura dell'azienda digitale Way experience.

Visita il villaggio di Babbo Natale con la Realtà Virtuale

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Età: dai 9 anni

Attività: indossiamo i visori e viviamo un’esperienza emozionante di Realtà virtuale. Viaggeremo sulla slitta di Babbo Natale fino a Rovaniemi, in Lapponia. A cura dell'azienda di tecnologia digitale SHAKE.

La scienza divertente di Focus Junior

Orario: dalle 15

Età: da 4 anni

Attività: esperimenti spettacolari, scoperte mirabolanti, giochi e gag esilaranti.... La scienza non è mai stata così divertente! A cura di Leo Scienza per Focus Junior.

Area Focus Pico (per bambini 3-6 anni)

Area sempre aperta per i bambini più piccoli dove potranno disegnare, colorare e rilassarsi ascoltando le storie di Focus Pico.

