IL PROGRAMMA DELL’AREA KIDS FOCUS LIVE 2024 – DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024

I laboratori, gli spettacoli e gli incontri per bambine e bambini di domenica 10 novembre 2024 del Focus Live 2024, nell'Area Kids (Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, entrata via Olona, 6 bis - metro Sant'Ambrogio). Per accedere al Focus Live, è necessaria l'iscrizione:

LABORATORI A INGRESSO LIBERO



La scienza di Focus Junior è divertente



Orario: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Età: da 4 anni

Dove: spazio Focus Junior

Attività: esperimenti spettacolari, scoperte mirabolanti, giochi e gag esilaranti.... Con due scienziati un po' strampalati scopriremo che la scienza è davvero divertente! A cura di Leo Scienza per Focus Junior.

°°°

Seed bomb

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Età: da 7 anni

Dove: postazione Mondadori Education

Attività: partiamo all’attacco contro il grigio cemento delle città: questo è lo spirito con cui sono nate le Seed bombs, delle palle di semi con cui portare del colore in un giardino, in un parco, a bordo di una strada. Come nasce una pianta? Come si cura un seme che deve germogliare? Scopriamolo insieme per poi realizzare le nostre palle di semi da lanciare in giardino. A cura di Mondadori Education.

°°°

Dal micro al macro, meraviglie dal mondo con VTech



Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Età: da 7 anni

Dove: postazione VTech

Attività: impariamo a usare un microscopio digitale e come si prepara un vetrino. Osserveremo alcuni campioni di cellule vegetali e animali. Inoltre grazie a un mappamondo digitale faremo un viaggio intorno al mondo alla scoperta di habitat di animali, piante e altre curiosità geografiche. Microscopi e mappamondi sono di VTech, azienda di giochi educativi elettronici.

°°°

Alla scoperta dei dinosauri con Geronimo Stilton

Orario: dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18

Età: da 8 anni

Dove: postazione Way Experience

Attività: giochiamo con la Realtà aumentata. Potremo aprire un varco spazio-temporale nell’era dei dinosauri e realizzare un reportage fotografico accompagnato dal topo giornalista più famoso di tutti i tempi: Geronimo Stilton! A cura dell'azienda digitale Way experience.

°°°

Visita il villaggio di Babbo Natale con la Realtà Virtuale

Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Età: dai 9 anni

Dove: postazione SHAKE

Attività: indossiamo i visori e viviamo un’esperienza emozionante di Realtà virtuale. Viaggeremo sulla slitta di Babbo Natale fino a Rovaniemi, in Lapponia. A cura dell'azienda di tecnologia digitale SHAKE.

°°°

AREA FOCUS PICO (3-6 anni) - Creazioni modellate



Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Attività: laboratorio continuo durante il quale i bambini saranno guidati nella realizzazione di Paco, la mascotte di Pico, di altri personaggi della rivista e di altri soggetti ispirati alla Natura e allo Spazio. A cura dell'illustratrice e curatrice di laboratori creativi Valeria Salandin.

°°°

AREA FOCUS PICO (3-6 anni) - Dentro e fuori



Orario: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Attività: scopriremo che quando due immagini si muovono velocemente, i nostri occhi e il nostro cervello non riescono a distinguerle e le fondono in un’unica immagine. A cura dell'illustratrice e curatrice di laboratori creativi Valeria Salandin.

°°°

SPETTACOLO - Diamo in numeri! (Focus Junior)

Orario: 12

Durata: 40 min

Età: da 4 anni

Dove: spazio incontri Area Kids

Un divertente viaggio nel mondo dei numeri, in compagnia di Pitagora e Ipazia. Tra frazioni e proporzioni, antichi miti e paradossi… fino alla gestione della paghetta! A cura di Leo Scienza per Focus Junior.

°°°

SPETTACOLO - Apprendisti astronauti (Focus Junior)

Orario: 14

Durata: 40 min

Età: da 4 anni

Dove: spazio incontri Area Kids

Attività: perché la superficie di Mercurio ha tanti crateri? Com’è composta l’atmosfera di Venere? Perché Marte è chiamato il "pianeta rosso"? Di cosa sono fatti gli anelli di Saturno? E poi: quanto è grande Giove? E quanto sono lontani e freddi Urano e Nettuno? Salite a bordo dello shuttle di Focus Junior per navigare alla scoperta del Sistema Solare, insieme a Nova e Pluto, due astronomi… stralunati! A cura di Leo Scienza per Focus Junior.

LABORATORI SU PRENOTAZIONE

Gioca con gli animali in viaggio

Orario: 10,30

Durata: 1 ora

Età: da 7 anni

Dove: spazio incontri Area Kids

Attività: lo sapevi che la sterna artica è l’animale che effettua le migrazioni più lunghe del regno animale, spostandosi ogni anno dal polo nord al polo sud e ritorno, mentre l’oca indiana che sorvola l’Himalaya compie quella più ad alta quota? E che le delicate farfalle monarca ci mettono quattro generazioni per raggiungere la meta e rientrare a casa? Scopriamo insieme questi incredibili viaggi degli animali anche attraverso un gioco che porterà i partecipanti a compiere un giro del mondo nei panni, anzi nelle penne o nel pelo o nelle squame, dei migratori stessi. A cura di Claudia Fachinetti, autrice del libro "Animali in viaggio" (Edizione Piemme)

°°°

AREA FOCUS PICO 3-6 ANNI - Crea un dinosauro

Orario: 11 e 16

Attività manipolativa con la plastilina, per giocare a modellare un dinosauro che viveva sulla terra milioni di anni fa. A cura dell'illustratrice e curatrice di laboratori creativi Valeria Salandin.

°°°

AREA FOCUS PICO 3-6 ANNI - Un bosco NUovo

Orario: 12

Età: da 5 a 7 anni

Attività: una mattina compare nella radura al centro del Bosco dei Cento Faggi un grande uovo bianco. Chi lo avrà deposto e poi lasciato lì tutto solo? Da dove arriva? Cosa ci sarà dentro? Attraverso un divertente gioco con misteriose uova di carta i bambini partecipanti scopriranno i segreti degli animali del bosco e cercheranno di indovinare la creatura nascosta… e poi realizzeranno la propria. Incontro-gioco con lettura animata. A cura di Claudia Fachinetti, autrice dell'albo "Un bosco NUovo" (Sabir Editore).

°°°

ESCAPE ROOM - A cavallo di un fotone

Orario: 11 - 12,30 - 15 - 16,30

Durata: 1 ora

Età: da 9 anni

Dove: postazione Inaf

Attività: attraverso un’appassionante escape room potrete vivere il viaggio dei fotoni (le particelle della luce) dalle profondità del Sole, attraverso i pianeti e altri corpi celesti del Sistema solare, fino ai telescopi degli astronomi che, dalla Terra, osservano questi corpi per studiarli in dettaglio, comprenderne il funzionamento e realizzare splendide immagini. A cura di Inaf, (Istituto nazionale di astrofisica).

°°°

Impara a risolvere il cubo di Rubik - PRINCIPIANTI

Ore: 15

Durata: 1 ora

Dove: spazio incontri Area Kids

Attività: impara a risolvere il cubo di Rubik con un metodo semplice e intuitivo, il metodo a strati, insieme a Carolina Guidetti, content creator e speedcuber, che ti insegnerà ad eseguire tutti i passaggi necessari partendo da zero.

°°°

Sfide con il cubo di Rubik



Ore: 16

Durata: 1 ora

Dove: spazio incontri Area Kids

Attività: se sai già risolvere il cubo di Rubik, non importa in quanto tempo, hai l’occasione di incontrare Carolina Guidetti, content creator e speedcuber, capace di risolvere un cubo di Rubik in 10 secondi. Avrai l’occasione di farle qualsiasi domanda su come migliorare e sulle gare. Inoltre potrai partecipare a delle piccole sfide con gli altri partecipanti e vincere dei premi.

°°°

AREA RELAX - Bussola per genitori spaesati nel mondo della scienza



Orario: 16 e 16,30

Durata: 30

Età: da 3 anni

Attività: negli ultimi anni la divulgazione scientifica per bambini ha fatto passi da gigante ma è sempre più complesso scegliere tra i tanti libri pubblicati. Questo incontro è una bussola per orientare i genitori, fornendo gli strumenti per scegliere con consapevolezza un buon libro di divulgazione scientifica. Vedremo come si racconta la scienza ai bambini e perché alcuni libri siano, più di altri, in grado di catturare e interessare i giovani lettori. A cura di Alice Forte, educatrice di lettura e formatrice (Percorsi Bookolici).

