“Ok, Scienza!”: il metodo scientifico spiegato ai ragazzi (VIDEO)

Che cos'è la scienza? Cosa spinge l'uomo ad esplorare il mondo che lo circonda? E soprattutto: cos'è il metodo scientifico che rende una scoperta tanto certa e affidabile? In tempi in cui il mondo intero si affida alla scienza per un futuro migliore, lo scrittore e divulgatore Massimo Polidoro ha deciso di rispondere a tutti questi quesiti con "Ok, Scienza!", una mini web-serie di YouTube dedicata ai ragazzi e alle loro curiosità.

SCIENZA PER TUTTI

Scandita in 10 puntate da 10 minuti circa ciascuna, "Ok, Scienza!" esplora gli aspetti più significativi del metodo scientifico, mostrando con un linguaggio semplice e coinvolgente quali siano le tappe fondamentali del processo che porta un'intuizione o una teoria a diventare una vera e propria verità dimostrata scientificamente appunto.

Un modo alternativo e divertente per comprendere alcuni meccanismi non sempre chiari (anche agli adulti) e costruirsi così una "corazza" adeguata per difendersi dalle tante fake-news che al giorno d'oggi proliferano in Rete.

TUTTI GLI EPISODI

1 - Il Fascino del mistero

La curiosità è la molla che ha spinto l'uomo a mettersi in piedi, camminare... Ed esplorare il mondo. In questa puntata scopiamo il ruolo dello scienziato (un gran curiosone) e della scienza in generale.

2 - Conoscere il mondo

Come facciamo a conoscere la realtà? Ci fidiamo di un conoscente? Andiamo su Internet? Possiamo farlo, ma ci rimarrà sempre il dubbio. Solo un sistema ben fatto ci permette di sapere se quello che scopriamo è vero.

3 - Il metodo scientifico

Impariamo cos'è il metodo scientifico e perché è lo strumento migliore per conoscere il mondo che ci circonda.

4 - La scoperta della vitamina C

Un esempio di metodo scientifico applicato alla realtà

5 - Che cos'è la ripetibilità?

Una scoperta si può dire "scientificamente dimostrabile" quand'essa è oggettiva e provata con metodi che, se ripetuti all'infinito, daranno sempre lo stesso risultato.

6 - Le regole del gioco

Chiunque può essere uno scienziato? Sì, se studia e dimostra ciò che afferma. In questa puntata scompriamo le regole della scienza (che magari non piacciono a tutti...)

7 - Il ruolo del dubbio

A differenza di ciò pensano in molti, un bravo scienziato è sempre pieno di dubbi. Per questo vuole dimostrare con certezza le sue scoperte (o quelle degli altri)

8 - Il rasoio di Occam

Anche se siamo abituati a immaginare il contrario, con tutte quelle formule e cose complcatissime, la scienza è sempre alla ricerca della spiegazione più semplice...

9 - Le pseudoscienze

Non tutto quello che viene utilizzato per spiegare un fenomeno è scienza. Anche se a volta ci si può confondere...

10 - La scienza ci rende felici?

Infine la domanda delle domande: sapere più cose ci rende davvero più felici?