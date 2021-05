“Il Bosco Intorno” di Radioimmaginaria: l’evento per una nuova scuola aperta!

Stampa

radioimmaginaria

Il "Bosco Intorno" come simbolo della ripartenza di una scuola sempre più aperta dopo questo periodo di lunga asfissia e lezioni in DAD, un luogo da cui trarre ispirazione per immaginarsi nuovi modelli di apprendimento e socialità. È con questo messaggio che Radioimmaginaria ha deciso di realizzare una nuova installazione: Il Bosco Intorno, da cui trasmettere in diretta durante la giornata del 25 maggio una puntata speciale.

Insieme a tantissimi ospiti, tra cui l’architetto Mario Cucinella, esperto di green building, Vittoria Ganassini, Direttore della Corporate Social Responsibility di Istituto Ganassini, Laura Galimberti, Assessora all'Educazione e Istruzione del Comune di Milano, Sara Segantin, autrice e attivista di Fridays For Future, e Sergio Guidi, Presidente dell’Associazione Patriarchi della Natura ed esperto di biodiversità, e in dialogo con classi e studenti connessi da tutta Italia, si discuterà di ambiente e scuola, cercando un’alternativa costruttiva alle difficoltà del periodo.

La natura deve riprendersi il suo spazio, perché non partire dalla scuola? Ma non solo dibattiti! Infatti, alle 15, in pieno stile Radioimmaginaria, si esibirà in diretta l’artista emergente Luca Re!

DENTRO... AL BOSCO

Il Bosco Intorno ospiterà una vera e propria aula, con banchi, cattedra e lavagna e sarà popolato da alcuni studenti in presenza che verranno a vivere in prima persona l’idea di scuola aperta e “diffusa”. Ma ogni studente interessato è ovviamente invitato a seguire e partecipare alla diretta! Ci sarà una chat per interagire con gli ospiti facendo domande, commenti e contribuire al dibattito.

Link PER LA DIRETTA a partire dalle ore 10.00: https://vimeo.com/551961036

Per qualsiasi ulteriore informazione e per rimanere aggiornarti sul programma e sugli ospiti: https://radioimmaginaria.it/ilboscointorno

Il progetto “Il Bosco Intorno” è realizzato da Radioimmaginaria, il network europeo degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni con più di 300 speaker provenienti da 50 città in 8 Paesi diversi, in collaborazione con Istituto Ganassini.