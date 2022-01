Geronimo Stilton Live Experience, la mostra che ci fa viaggiare nel tempo

Stampa

Elisabetta Dami ©(Atlantyca SpA)

Navigare tra i secoli del passato per imparare, divertirsi e compiere una missione importantissima: salvare il giornalista più famoso di Topazia. Tutto questo è Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel tempo, la mostr che dal 15 gennaio al 20 marzo 2022 verrà ospitata dalla Fabbrica del Vapore di Milano.

I CONTENUTI DELLA MOSTRA

La narrazione si basa sulla serie editoriale “Viaggio nel Tempo”, che invita i lettori a raggiungere epoche lontane e vivere avventure stratopiche ed è ideata per coinvolgere bambini dai 4 ai 12 anni, le scuole e tutte le generazioni di lettori cresciute con le avventure di Geronimo.

Visitanfdo la mostra si potranno dunque esplorare il mondo perduto dei dinosauri, quello misterioso degli antichi Egizi, quello piratesco dell’Isola del Tesoro per arrivare alla fine del viaggio e tornare finalmente al presente.

Il percorso espositivo, inoltre, si avvarrà di diverse tecnologie:

Il Mapping: nella sala dedicata al Cretaceo, immagini e video verranno proiettati sulla superficie di uno o più oggetti trasformandoli in display. In abbinamento a suoni e musiche, il mapping regalerà una narrazione audio-visuale coinvolgente e immersiva;

Non solo. La mostra sarà arricchita anche da un bookshop, un’area interattiva per il Quiz del Tempo, una zona dedicata alle fotografie al Gate “Viaggio nel Tempo”, una sala per la didattica e per gli eventi e uno spazio dedicato all'esperienza di realtà virtuale “Moon VR- Geronimo Stilton Edition” dove Geronimo Stilton accompagnerà i visitatori ad assistere allo sbarco sulla Luna dell’equipaggio dell’Apollo 11 proprio grazie alla Realtà Virtuale, che trasporta e fa vivere esperienze fuori dal mondo e strabilianti avventure, immergendo i visitatori in ambienti a 360° grazie ai visori VR.

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Per tutta la durata della mostra saranno organizzati eventi pratici didattici come l’attività sui fossili e sulla preistoria: un “Mini Paleolab” della durata di 30 minuti che avrà luogo ogni weekend e il laboratorio didattico “Paleolab Evento” della durata di 90 minuti che si svolgerà ogni prima domenica del mese.

Per i bambini tra i 6 e gli 11 anni ci sarà inoltre la possibilità di organizzare la propria festa di compleanno a tema “In viaggio nel tempo con Geronimo Stilton” che comprende una visita animata di 60’ e un rinfresco, a carico delle famiglie, per un massimo di 25 bambini e 4 adulti.

Scuole primarie

La mostra offre la possibilità di organizzare su prenotazione in settimana, visite-gioco per la scuola primaria:

In viaggio nel tempo con Geronimo Stilton.

I bambini potranno vivere un avvincente viaggio nel tempo, ricco di prove da superare e contenuti da imparare divertendosi.

Temi didattici: Era dei Dinosauri, Antico Egitto, Isola del Tesoro. A seconda della programmazione scolastica, la guida potrà dare maggiori informazioni sulla preistoria (classi terze) o sugli Egizi (classi quarte).

ORARI

Da lunedì a venerdì: 17 – 19

Sabato, domenica e festivi: 9.30 – 20

Apertura in settimana: su prenotazione con scuole

Durata visita: 40 minuti

PREZZI E BIGLIETTI

Singoli:

Adulto (over 26): 18 €

Ridotto bambino (4-12): 12 €

Ridotto young (13-26): 15 €

Sotto i 4 anni: gratuito

Disabile: 12 € (accompagnatore gratuito)

Family (2 adulti + 1 bambino): 40 €

Family 3 (1 adulto + 2 bambini): 38 €

Family 4 (2 adulti + 2 bambini): 55 € (ogni bambino in più, +10 €)

4 amici roditori (13-26 anni, ragazzi che sono cresciuti con Geronimo): 48 € (se portano almeno un libro del roditore)

Con ticket mostra: +3 € cadauno

Visita-gioco per la scuola primaria con esperto educatore museale: 70 € a classe + biglietti d’ingresso a 7 € a bambino, due insegnanti gratuiti

Pacchetto visita + laboratorio Paleolab: 150 € a classe + biglietti d’ingresso alla mostra a 7 € a bambino

Sito: www.geronimostiltonexperience.it

Instagram: @geronimo_stilton_experience

Facebook: Geronimo Stilton Live Experience