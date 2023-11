Geronimo Stilton “Le mie stratopiche avventure”

Stampa

Quando leggere fa rima con avventura, i libri diventano amici inseparabili! E se a dirlo è Geronimo Stilton, allora il divertimento è stratopico! Un’opera dedicata a tutti i giovani bocconcini di grana che amano le storie avventurose, misteriose ma anche divertenti… storie da far frullare i baffi dall’emozione!

Le stratopiche avventure di Geronimo Stilton

Questa *collana presenta le stratopiche avventure di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo! Se ancora non lo conoscete, dovete sapere che le sue storie sono più tenere della mozzarella, più gustose del gruviera, più saporite del gorgonzola…proprio storie coi baffi! I suoi libri spaziano tra i vari generi amati dai giovani lettori: avventura, commedia degli equivoci, giallo, mistero. Il tutto condito con tanto umorismo e con una formula grafica molto accattivante: in ogni pagina le parole prendono vita, si colorano e assumono forme divertenti che ne richiamano il significato. Leggere diventa quindi un gioco coinvolgente anche per i lettori alle prime esperienze.

Ma leggere non è solo un gioco: attraverso le sue storie, infatti, Geronimo trasmette valori etici universali come l’amicizia, l’empatia, l’uguaglianza, la sostenibilità e il rispetto del pianeta in cui viviamo, la solidarietà e la disponibilità verso gli altri, il desiderio di fare del bene, l’impegno per crescere e migliorarsi con ironia e leggerezza. Valori che superano ogni confine e che, proprio per questo, gli hanno permesso di raggiungere senza distinzione di lingua o tradizioni i lettori di tutto il mondo!

• 1° uscita Ci tengo alla pelliccia, io! In edicola dal 24 novembre a solo 1,90 €

Geronimo va alla ricerca dell’amico professor Volt, fin sulle vette dell’Himalaya, tra orme giganti e bufere di neve. Perché gli amici sono importanti, anzi importantissimi!

• 2° uscita Compleanno… con mistero! In edicola dal 1° dicembre

È il compleanno di Geronimo! Che cosa è meglio di una festa insieme a tutta la famiglia? Ma

qualcosa di strano sta succedendo a Topazia… stanno circolando delle banconote false! Che ci sia lo zampino del Dottor Falsario?

• 3° uscita Un vero gentiltopo non fa… spuzzette! In edicola dall’8 dicembre

Che figura da pantegana puzzona fa Trappola, il cugino di Geronimo, alla festa della contessa Snobbacchiottis! Tutti lo prendono in giro! Ma diventare un perfetto gentiltopo è facile: basta consultare il divertentissimo ABC delle Buone Maniere!

• 4° uscita Operazione Panettone In edicola dal 15 dicembre

A Milano era previsto un grande evento: la presentazione di un’antica pergamena con la ricetta del panettone... Ma chi pensava che l’avrebbero rubata? Così Geronimo si è lanciato all’inseguimento del ladro per tutta la città: che stratopica avventura!

• 5° uscita È Natale, Stilton! In edicola dal 22 dicembre

Geronimo pensava di trascorrere una tranquilla vigilia di Natale, tutto era pronto e invece… è successo di tutto! Povero Geronimo! Ma grazie all’aiuto dei suoi amici e della sua famiglia i festeggiamenti hanno avuto inizio! Perché il segreto del Natale è volersi bene!

• 6° uscita Il segreto dei Pattini d’Argento In edicola dal 29 dicembre

A Topazia è scoppiata la moda del pattinaggio sul ghiaccio... e a pochi giorni dalla finale del più famoso campionato dell’Isola dei Topi anche Geronimo si lancia in pista! Che avventura coi baffi!

*Scopri il piano dell’opera completo su: MONDADORIPERTE